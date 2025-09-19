Logo

Више од 800 ученика се разбољело јер су јели бесплатне школске оброке

19.09.2025

16:17

Школа
Фото: pexels

Више од 800 ученика отровало се храном ове недјеље у Индонезији, а након што су појели бесплатне школске оброке које спонзорише влада те земље.

У првом случају тровања храном разбољело се више од 500 ученика, што је најтежи случај од почетка програма бесплатних оброка који је покренуо предсједник Прабово Субијанто.

policija-kosovo-010925

Србија

Возач шлепера са Космета страдао у кањону Мораче: Наложена обдукција тијела

Јели су пиринач и пилетину

Од јануара, када је програм покренут, до августа више од 4.000 дјеце се отровало храном након што су јели ове оброке, навео је Институт за развој економије и финансија из Индонезије.

Према ријечима локалног званичника, у провинцији Западна Јава, укупно 569 ученика из пет школа у региону Гарут имало је у сриједу симптоме тровања, као што су мучнина и повраћање, а пошто су дан раније јели пилетину и пиринач.

Он је додао да се 10 ученика још налази у болници, након што их је 30 хоспитализовано.

"Локална влада појачаће надзор над кухињом која је подијелила оброке, али тај програм неће бити обустављен, већ ће ученицима од сада бити даване основније намирнице као што су хљеб, млијеко, кувана јаја и воће", навео је званичник.

Ovce

Свијет

Сточари губе стада због епидемије овчијих богиња

Покренуто питање о стандардима

Још један случај тровања храном догодио се на острвима Бангаи гдје се разбољело 277 ученика, саопштила је Национална агенција за исхрану која надгледа програм, додајући да ће програм бити привремено обустављен.

Најновији случајеви тровања покренули су питање о стандардима и надзору над програмом који има преко 20 милиона корисника.

Планирано је да до краја године тај број достигне чак 83 милиона, уз буџет од 10,32 милијарде долара, преноси Танјуг.

trovanje hranom

Школа

učenici

