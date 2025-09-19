Сточари губе стада због епидемије овчијих богиња

19.09.2025
Грчки сточари у централном дијелу земље губе читава стада оваца због вируса овчијих богиња, а власти упозоравају на могућу забрану кретања ових животиња на националном нивоу.
Појава високо заразног вируса у земљи пријети да повећа цијене хране и утиче на производњу фете, чувеног грчког сира.
Широм Тесалије, сточарског срца Грчке, овчије богиње уништавају читава стада. Више од 260.000 оваца и коза - око два одсто животиња у читавој Грчкој - уништено је у посљедњих 12 месеци, што је приморало на затварање 1.100 фарми.
Грчки министар за рурални развој и храну Костас Цијарас позвао је сточаре да не крију инфекције.
"Потребна је одговорност свих који су укључени јер је наша стока у опасности", рекао је Цијарас јавном емитеру ЕРТ.
Власти су активирале десетодневни план за ванредне ситуације, послале ветеринаре на фарме и успоставиле зоне за дезинфекцију, али то је за многе сточаре стигло прекасно, преносе Агенције.
