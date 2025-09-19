Богољуб Зељковић испред Градске управе: Ако већ треба потпис, нека буде за рјешења, не за представе

19.09.2025
15:20
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука, Богољуб Зељковић, обратио се данас испред Градске управе након што је градоначелник Драшко Станивуковић предложио одборницима да потпишу иницијативу за сазивање редовне сједнице Скупштине.
Зељковић је поручио да не вјерује да је циљ тог потеза истинско рјешавање проблема, већ још један покушај да се одговорност пребаци на одборнике, док се суштински проблеми грађана остављају по страни.
„Ако већ треба да нешто потписујемо, нека то буде обавеза да сви заједно радимо на конкретним рјешењима“, рекао је Зељковић и најавио да ће градоначелнику лично однијети приједлог документа којим се он обавезује да формира заједничке радне групе између Градске управе и Скупштине.
„Ове радне групе имале би задатак да у року од 45 дана понуде приједлоге рјешења за горуће проблеме грађана – водоснабдијевање, гријање, расвјету и инфраструктуру“, навео је Зељковић.
Додао је и да се не жели бавити перформансима, већ конкретним приједлозима који доносе резултате.
„Грађани нас нису бирали да гледамо монодраме из првог реда, него да рјешавамо њихове проблеме“, поручио је одборник СНСД-а.
Зељковић је и раније оштро критиковао вишемилионске тендере за јавну расвјету, истичући да се Бањалука понаша као да је измислила свјетло, те је позвао градску управу да отвори све карте пред грађанима када су у питању трошкови и пројектоване уштеде.
