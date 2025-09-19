Бањалука: Након писања АТВ-а уклоњене гране из шахта

19.09.2025
Након писања АТВ-а о сигнализацији оштећења пута у бањалучком насељу Драгочај, гране из отвора за шахт су уклоњене и постављен је знак упозорења.
Рупе и одваљени шахотви у Бањалуци нису ништа ново али је пажњу овај пут привукла сигнализација једне рупе на путу.
Како смо синоћ писали, у самом центру бањалучког насеља Драгочај, између цркве и школе, на путу је огромна рупа јер је поклопац за шахт дословно испарио, а означен је, вјеровали или не, гранама.
