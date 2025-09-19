Logo

Путин открио ко ће водити земљу послије њега

Извор:

Agencije/TASS

19.09.2025

14:31

Руски предсједник Владимир Путин
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да наредну генерацију политичког руководства Русије морају да чине ветерани рата у Украјини.

Он је то рекао током састанка са различитим групама у Државној думи, гдје је говорио и о учешћу ратних ветерана на изборима.

Сцена

Бекамов син прошетао пистом, фудбал више није за њега

„Морамо да тражимо, пронађемо и предложимо људе који су неустрашиви у служењу отаџбини и који су били спремни да ризикују своје здравље, па и живот“, рекао је Путин, пренијела је државна агенција ТАСС. „Такве људе треба промовисати на водеће позиције. Они ће бити наши насљедници. То је нешто о чему морамо да размислимо. И хвала вам што сте предложили такве људе.“

Владимир Путин

