Путин открио ко ће водити земљу послије њега

Извор:
Agencije/TASS
19.09.2025
14:31
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да наредну генерацију политичког руководства Русије морају да чине ветерани рата у Украјини.
Он је то рекао током састанка са различитим групама у Државној думи, гдје је говорио и о учешћу ратних ветерана на изборима.
„Морамо да тражимо, пронађемо и предложимо људе који су неустрашиви у служењу отаџбини и који су били спремни да ризикују своје здравље, па и живот“, рекао је Путин, пренијела је државна агенција ТАСС. „Такве људе треба промовисати на водеће позиције. Они ће бити наши насљедници. То је нешто о чему морамо да размислимо. И хвала вам што сте предложили такве људе.“
