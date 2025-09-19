Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

19.09.2025
Недостатак овог минерала често прође непримијећено, а може да узрокује бројне здравствене проблеме. Калцијум је неопходан за нормално функционисање, а овим једноставним промјенама у исхрани можете повећати његов унос.
Ово су само од неких знакова који могу указати на недостатак калцијума.
Ако вас често хватају грчеви у ногама, поготово током ноћи, или осјећате неугодне трзаје мишића док мирујете, могуће је да вам недостаје калцијума. То је начин на који вам тијело покушава нешто поручити.
Лиснато поврће, попут шпината и кеља, једноставно је рјешење. Можете га додати у смооти, вок, варива или салате.
Слаби, ломљиви нокти и коса која се прорјеђује или губи сјај, такође, могу бити знак мањка калција. Ови симптоми можда изгледају само као естетски проблем, али заправо говоре о унутрашњој неравнотежи.
Храна богата калцијумом попут бадема, чиа сјеменки и сезама може помоћи. Једноставно их поспите по зобеној каши, додајте у јогурт.
Осјећате се раздражљиво, збуњено или вам се тешко фокусирати? Могуће је да ваш нервни систем пати због недостатка калцијума.
У таквим случајевима помоћи могу једноставне намирнице попут јогурта или сира. Мала количина током дана може помоћи у стабилизацији расположења и повећању менталне јасноће.
Осјећај трнаца или пецкања, нарочито у рукама и ногама, може бити знак да ваши живци не добивају довољно калција.
Биљна млијека обогаћена калцијумом, попут бадемовог, сојиног или зобеног, могу бити једноставан начин да побољшате унос без промјене навика. Можете их користити у кафи и житарицама.
Ако примјећујете да су вам зуби постали осјетљивији на топло, хладно или слатко, то може значити да вам недостаје калцијума. Овај минерал помаже у очувању зубне цаклине.
Тофу и темпех, посебно ако су припремљени с додатком калцијума, добар су избор. Можете их додати у салате, супе или пржена поврћа.
Болови у костима без очигледног разлога, често су резултат дуготрајног недостатка калцијума. Тијело тада посуђује калцијум из костију како би одржало основне функције, што на дуге стазе може ослабити кости.
Рјешење може бити конзумација малих рибица које се једу с костима, попут сардина или лососа из конзерве. Додајте их у салату, сендвич или тјестенину.
Недостатак калцијума не мора одмах изазвати озбиљне проблеме, али тијело вам на вријеме шаље знакове да нешто недостаје.
