Logo

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

19.09.2025

14:14

Коментари:

0
Ruka, bol, zglob
Фото: Unsplash

Недостатак овог минерала често прође непримијећено, а може да узрокује бројне здравствене проблеме. Калцијум је неопходан за нормално функционисање, а овим једноставним промјенама у исхрани можете повећати његов унос.

Ово су само од неких знакова који могу указати на недостатак калцијума.

марихуана-190925

Хроника

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

Грчеви и болови у мишићима

Ако вас често хватају грчеви у ногама, поготово током ноћи, или осјећате неугодне трзаје мишића док мирујете, могуће је да вам недостаје калцијума. То је начин на који вам тијело покушава нешто поручити.

Лиснато поврће, попут шпината и кеља, једноставно је рјешење. Можете га додати у смооти, вок, варива или салате.

Ломљиви нокти и беживотна коса

Слаби, ломљиви нокти и коса која се прорјеђује или губи сјај, такође, могу бити знак мањка калција. Ови симптоми можда изгледају само као естетски проблем, али заправо говоре о унутрашњој неравнотежи.

Храна богата калцијумом попут бадема, чиа сјеменки и сезама може помоћи. Једноставно их поспите по зобеној каши, додајте у јогурт.

tuzon-190925

Република Српска

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

Промјене расположења и тешкоће с концентрацијом

Осјећате се раздражљиво, збуњено или вам се тешко фокусирати? Могуће је да ваш нервни систем пати због недостатка калцијума.

У таквим случајевима помоћи могу једноставне намирнице попут јогурта или сира. Мала количина током дана може помоћи у стабилизацији расположења и повећању менталне јасноће.

Трнци у прстима

Осјећај трнаца или пецкања, нарочито у рукама и ногама, може бити знак да ваши живци не добивају довољно калција.

ADRIANA-VILAGOŠ-190925

Остали спортови

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

Биљна млијека обогаћена калцијумом, попут бадемовог, сојиног или зобеног, могу бити једноставан начин да побољшате унос без промјене навика. Можете их користити у кафи и житарицама.

Осјетљиви зуби и склоност каријесу

Ако примјећујете да су вам зуби постали осјетљивији на топло, хладно или слатко, то може значити да вам недостаје калцијума. Овај минерал помаже у очувању зубне цаклине.

Тофу и темпех, посебно ако су припремљени с додатком калцијума, добар су избор. Можете их додати у салате, супе или пржена поврћа.

Болови у костима и зглобовима

Болови у костима без очигледног разлога, често су резултат дуготрајног недостатка калцијума. Тијело тада посуђује калцијум из костију како би одржало основне функције, што на дуге стазе може ослабити кости.

Sergej Lavrov

Свијет

Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

Рјешење може бити конзумација малих рибица које се једу с костима, попут сардина или лососа из конзерве. Додајте их у салату, сендвич или тјестенину.

Недостатак калцијума не мора одмах изазвати озбиљне проблеме, али тијело вам на вријеме шаље знакове да нешто недостаје.

Подијели:

Таг:

minerali

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дијете доктор болница

Свијет

Помало језива сцена: Погледајте шта су љекари извукли из уха овог дјечака

3 ч

0
Ево како промјене времена утичу на наше здравље

Друштво

Ево како промјене времена утичу на наше здравље

3 ч

0
Зашто смокву никада не треба садити близу куће?

Савјети

Зашто смокву никада не треба садити близу куће?

3 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ево каква судбина чека сваки хороскопски знак наредне године

3 ч

0

Више из рубрике

Брза Храна

Здравље

Бројање калорија не гарантује губитак килограма, ево и зашто

4 ч

0
Нови талас короне куца на врата: Љекари позивају на опрез

Здравље

Нови талас короне куца на врата: Љекари позивају на опрез

5 ч

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Пет једноставних навика које убрзавају метаболизам

5 ч

0
Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

Здравље

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

17

30

Снимак са свадбе згрозио интернет: “Првих 72 сата, развод је бесплатан”

17

30

Чекало се 88 година: Отворено мистериозно писмо некадашњег чехословачког предсједника

17

30

Нова пошаст стигла у Српску!

17

28

Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner