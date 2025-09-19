Logo

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

АТВ

19.09.2025

14:10

Марихуана Дрога
Фото: МУП ТК

Н.К. (56) из Модриче ухапшен је након што је полиција у аутомобилу којим је управљао пронашла марихуану, саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.

Како наводе из полиције, приликом претреса возила пронађена је и одузета марихуана, док је претресом куће, помоћних објеката и дворишта, као и оближње парцеле, које користи Н.К. на подручју Модриче, пронађена већа количина марихуане (према прелиминарном вагању ради се о укупној количини одузете биљне материје од око 23 килограма), као и седам стабљика које својим изгледом асоцирају на стабљике индијске конопље (дужине око 2 метра).

tuzon-190925

Република Српска

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

"О подузетим радњама обавијештен је кантонални тужилац, по чијој наредби је одузета слобода лицу Н.К. који ће након криминалистичке обраде бити, уз Извјештај, предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона, на даље надлежно поступање због постојања основа сумње да је починио кривично дјело из члана 238. став 1. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине - Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога“, наводе из полиције.

ADRIANA-VILAGOŠ-190925

Остали спортови

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

Реализација предметних активности полицијских службеника Управе полиције МУП ТК-а проведена је у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Добој - Полицијске станице Модрича.

Дрога

марихуана

