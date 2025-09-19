Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

Извор:
Н.К. (56) из Модриче ухапшен је након што је полиција у аутомобилу којим је управљао пронашла марихуану, саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.
Како наводе из полиције, приликом претреса возила пронађена је и одузета марихуана, док је претресом куће, помоћних објеката и дворишта, као и оближње парцеле, које користи Н.К. на подручју Модриче, пронађена већа количина марихуане (према прелиминарном вагању ради се о укупној количини одузете биљне материје од око 23 килограма), као и седам стабљика које својим изгледом асоцирају на стабљике индијске конопље (дужине око 2 метра).
"О подузетим радњама обавијештен је кантонални тужилац, по чијој наредби је одузета слобода лицу Н.К. који ће након криминалистичке обраде бити, уз Извјештај, предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона, на даље надлежно поступање због постојања основа сумње да је починио кривично дјело из члана 238. став 1. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине - Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога“, наводе из полиције.
Реализација предметних активности полицијских службеника Управе полиције МУП ТК-а проведена је у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Добој - Полицијске станице Модрича.
