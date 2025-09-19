Ево како промјене времена утичу на наше здравље

Извор:
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најављује свјежа јутра и за наредне дане.
Јутарње температуре као да смо у новембру, а поподне сунце пржи као усред јула! Љекари упозоравају да ове екстремне осцилације озбиљно угрожавају здравље чак и здравих особа.
У Сјеници је јуче ујутру измјерено само нула степени, док преко дана температура скаче и на љетњих 26. Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најављује свјежа јутра и за наредне дане.
- У петак након хладног јутра, током дана претежно сунчано и топлије. Ветар слаб до умјерен, западни и сјеверозападни. Најнижа температура од пет до 14, а највиша дневна од 25 до 29 степени. За викенд и почетком сљедеће седмице претежно сунчано, ујутру свјеже, док ће дневна температура бити у постепеном порасту, па се поново очекују вриједности око и мало изнад 30 степени.
У недељу и понедјељак у кошавском подручју дуваће умјерен југоисточни вјетар, на југу Баната умјерен и јак - наводи РХМЗ.
Ујутру слојевито облачење
Прим. др Бисерка Обрадовић, специјалиста опште медицине потврђује да велике промјене у темперартури и те како могу утицати на здравље.
- Ујутру одлазимо на посао по касном јесењем времену, а враћамо се по љетњем па се са таквим условима морамо и адекватно слојевито облачити. До коже треба да буде памучна одјећа која може да пропушта и упија зној. При повратку с посла морамо да скинемо вишак одјеће јер у противном може доћи до прегревања организма па чак и топлотног удара.
Да бисмо спустили температуру на 36 степени крвни судови се шире, знојимо се и крвни притисак пада. Ако такви уђемо у расхлађену просторију или аутобус може доћи и до прехладе - каже др Обрадовић и истиче да овакво вријеме јако лоше утиче и на хроничаре и асматичаре јер има доста влаге у ваздуху.
Исхрана, течност и физичка активност
Др подсјећа да је редовна здрава исхрана неопходна као и уношење течности барем два литра дневно.
- Кофеинске напитке морамо свести на минимум јер они дјелују као диуретици. Испијањем једне шољице кафе избацимо седам шољица течности, а она нам је неопходна за метаболичне процесе у организму. Не смијемо заборавити ни физичку активност, али не касно увече послије 19 сати како то млади раде, јер унос протеина послије вјежбања доводи до тога да особа тешко заспи, ујутру када треба да буде најактивнија поспана јер је притисак низак, а висок мелатонин - објашњава докторка.
