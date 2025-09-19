Logo

Ухапшен мушкарац (43) због подметања пожара код Рогознице

Извор:

СРНА

19.09.2025

13:32

Коментари:

0
Ухапшен мушкарац (43) због подметања пожара код Рогознице

Шибенска полиција ухапсила је мушкарца (43) осумњиченог да је изазвао пожар у насељу Јаребињак код Рогознице у којем су изгорјели сува трава, ниско растиње, борова шума и неколико стабала маслина.

Криминалистичком истрагом ухапшеног утврђено је да је у сриједу, 17. септембра, отвореним пламеном или жаром намјерно изазвао пожар, након чега се ватра неконтролисано проширила и захватила површину од око 12 хектара, саопштено је из Полицијске управе шибенско-книнске.

У саопштењу је наведено да је пожар угашен јуче у 7.00 часова, те да ће материјална штета бити накнадно утврђена.

Сергеј Лавров

Свијет

Састанак Лаврова и Рубија на маргинама Генералне скупштине УН

Након криминалистичке истраге мушкарац је предат притворском надзорнику, а кривична пријава против ухапшеног достављена је надлежном тужилаштву у Шибенику.

Подијели:

Тагови:

Šibenik

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи

Свијет

Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи

51 мин

0
Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

Свијет

Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

59 мин

0
Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

Фудбал

Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

1 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

НИС затражио од Вашингтона ново одлагање санкција

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Држављани Турске ухапшени због кријумчарења миграната у из Црне Горе у БиХ

1 ч

0
Paraglajder

Хроника

Параглајдером се забио у камион: Повријеђен мушкарац (73)

1 ч

0
Droga

Хроника

Велика акција полиције у БиХ: Одузета ријетка дрога

2 ч

0
Драма у Милићима: Дошао пред туђу кућу, па пријетио домаћину да ће га заклати

Хроника

Драма у Милићима: Дошао пред туђу кућу, па пријетио домаћину да ће га заклати

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

У Власеници отворена ликовна колонија "Бирач"

14

14

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

14

10

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

14

04

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

14

04

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner