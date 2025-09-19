Ухапшен мушкарац (43) због подметања пожара код Рогознице

Извор:
Шибенска полиција ухапсила је мушкарца (43) осумњиченог да је изазвао пожар у насељу Јаребињак код Рогознице у којем су изгорјели сува трава, ниско растиње, борова шума и неколико стабала маслина.
Криминалистичком истрагом ухапшеног утврђено је да је у сриједу, 17. септембра, отвореним пламеном или жаром намјерно изазвао пожар, након чега се ватра неконтролисано проширила и захватила површину од око 12 хектара, саопштено је из Полицијске управе шибенско-книнске.
У саопштењу је наведено да је пожар угашен јуче у 7.00 часова, те да ће материјална штета бити накнадно утврђена.
Након криминалистичке истраге мушкарац је предат притворском надзорнику, а кривична пријава против ухапшеног достављена је надлежном тужилаштву у Шибенику.
