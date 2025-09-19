Logo

Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи

Извор:

Телеграф

19.09.2025

13:26

Коментари:

0
Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи
Фото: Pixabay

Машиновође управљају возовима са хиљадама коњских снага и кључни су за мобилност у Њемачкој. Од пандемије вируса корона, њихов посао је званично признат као системски важан, а плате су у односу на друге струке прилично конкурентне.

Према писању немачког РТЛ-а, један машиновођа, вођа воза и вођа ресторана откривају колико зарађују мјесечно, а бројке би могле да изненаде многе.

Њемачка железница већ годинама мучи муку са кашњењима, отказивањима и мањком особља. Највећи недостатак биљежи се управо код машиновођа.

hitna pomoc

Свијет

Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

Синдикат ГДЛ процјењује да ће до 2030. године Њемачкој бити потребно додатних 5.000 до 10.000 машиновођа.

Након вишедневног штрајка у марту 2024, синдикат ГДЛ изборио је повећање плата. Од априла 2025. важе нови тарифни уговори: почетна бруто плата сада износи око 3.500 евра мјесечно, што је повећање у односу на ранијих 3.300 евра.

Коначан износ који запослени прима на рачун варира, највише због радног времена. На плату се додају и бројни додаци – за ноћне смјене, рад викендом и празницима.

Тако укупно мјесечна примања лако могу прећи 4.000 евра.

Мирко Кодић-19092025

Сцена

Овај човјек је вјенчао ''пола'' естраде: Кумовао чак 12 пута

Плате расту и са искуством – сваких пет година примања се повећавају за око 100 евра. Тако машиновођа са 30 година искуства може зарађивати и до 4.650 евра мјесечно.

Занимање машиновође није крај каријерног пута. Амбициозни радници могу се додатно образовати и преузети функције диспонента, стручњака или мајстора за жељезнички саобраћај.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

plate

Mašinovođa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

Свијет

Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

1 ч

0
Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

Фудбал

Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

1 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

НИС затражио од Вашингтона ново одлагање санкција

1 ч

0
Раскинули Моника Белучи и Тим Бартон

Сцена

Раскинули Моника Белучи и Тим Бартон

1 ч

0

Више из рубрике

Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

Свијет

Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

1 ч

0
Лого Тесла

Свијет

Отац и двоје дјеце изгорјели у Тесли: Спасавање отежао дизајн врата

1 ч

0
Bjegunac Sijetl Potjera

Свијет

Бјегунац у "аудију" прескочио отворени мост и побјегао полицији

2 ч

0
Захарова о инциденту са дроновима у Пољској: Оптужбе упућене Русији су провокација

Свијет

Захарова о инциденту са дроновима у Пољској: Оптужбе упућене Русији су провокација

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

У Власеници отворена ликовна колонија "Бирач"

14

14

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

14

10

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

14

04

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

14

04

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner