Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи

Машиновође управљају возовима са хиљадама коњских снага и кључни су за мобилност у Њемачкој. Од пандемије вируса корона, њихов посао је званично признат као системски важан, а плате су у односу на друге струке прилично конкурентне.
Према писању немачког РТЛ-а, један машиновођа, вођа воза и вођа ресторана откривају колико зарађују мјесечно, а бројке би могле да изненаде многе.
Њемачка железница већ годинама мучи муку са кашњењима, отказивањима и мањком особља. Највећи недостатак биљежи се управо код машиновођа.
Синдикат ГДЛ процјењује да ће до 2030. године Њемачкој бити потребно додатних 5.000 до 10.000 машиновођа.
Након вишедневног штрајка у марту 2024, синдикат ГДЛ изборио је повећање плата. Од априла 2025. важе нови тарифни уговори: почетна бруто плата сада износи око 3.500 евра мјесечно, што је повећање у односу на ранијих 3.300 евра.
Коначан износ који запослени прима на рачун варира, највише због радног времена. На плату се додају и бројни додаци – за ноћне смјене, рад викендом и празницима.
Тако укупно мјесечна примања лако могу прећи 4.000 евра.
Плате расту и са искуством – сваких пет година примања се повећавају за око 100 евра. Тако машиновођа са 30 година искуства може зарађивати и до 4.650 евра мјесечно.
Занимање машиновође није крај каријерног пута. Амбициозни радници могу се додатно образовати и преузети функције диспонента, стручњака или мајстора за жељезнички саобраћај.
