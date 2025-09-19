Logo

Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

Извор:

Телеграф

19.09.2025

13:15

Коментари:

0
Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги
Фото: Инстаграм/ fkzeleznicarindjija

Некадашњи репрезентативац Србије у кошарци, Мирослав Радуљица, направио је неочекиван потез, постао је нови фудбалер Железничара из Инђије!

Да, добро сте прочитали, популарни центар решио је да дода суфикс „-фор“ својој позицији и окуша се као нападач у српсколигашу. Радуљица ће носити дрес са бројем 21, а оно што његов долазак чини још посебнијим јесте чињеница да ће сав приход од његових примања бити усмјерен у хуманитарне сврхе, и то за организацију "Срби за Србе".

MONIKA-BELUČI-TIM-BARTON-190925

Сцена

Раскинули Моника Белучи и Тим Бартон

-Драго ми је што смо постигли договор о сарадњи и радујем се прилици да будем доо тима ФК Железничар. Најважније је да ћемо сви заједно помоћи Хуманитарној организацији Срби за Србе, која ради велике и значајне ствари за наш народ. Током ове сезоне циљеви клуба су највиши могући и надамо се да ћемо ускоро гледати Железничар у Првој лиги Србије. Радујем се првом тренингу, упознавању са саиграчима и вјерујем да ћемо заједно покренути још много хуманитарних акција. Екипа је остала без нападача након одласка Николе Комазеца, и надам се да ћу својим играма допринети пласману у виши ранг - поручио је Радуљица.

Железничар тренутно заузима друго мјесто на табели Српске лиге Војводина, а Радуљичин долазак изазвао је огроман интерес, не само међу навијачима клуба, већ и у цјелокупној спортској јавности. Очекује се да његов ангажман донесе и спортски квалитет, али и додатну пажњу јавности на хуманитарне акције које ће клуб спроводити током сезоне.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Miroslav Raduljica

fudbal

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

НИС затражио од Вашингтона ново одлагање санкција

1 ч

0
Брза Храна

Здравље

Бројање калорија не гарантује губитак килограма, ево и зашто

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Држављани Турске ухапшени због кријумчарења миграната у из Црне Горе у БиХ

1 ч

0
Руски сателит са мишевима вратио се на Земљу

Наука и технологија

Руски сателит са мишевима вратио се на Земљу

1 ч

0

Више из рубрике

Хoланд поставио нови рекорд Лиге шампиона

Фудбал

Хoланд поставио нови рекорд Лиге шампиона

3 ч

0
Мурињо: "Фенербахче није био мој ниво"

Фудбал

Мурињо: "Фенербахче није био мој ниво"

6 ч

0
Манчестер лако против Наполија

Фудбал

Манчестер лако против Наполија

15 ч

0
Маестрални Рашфорд, дебакл Монака и Галате, Спортинг сигуран

Фудбал

Маестрални Рашфорд, дебакл Монака и Галате, Спортинг сигуран

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

14

10

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

14

04

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

14

04

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

14

00

Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner