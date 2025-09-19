Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

Извор:
Телеграф
19.09.2025
13:15
Коментари:0
Некадашњи репрезентативац Србије у кошарци, Мирослав Радуљица, направио је неочекиван потез, постао је нови фудбалер Железничара из Инђије!
Да, добро сте прочитали, популарни центар решио је да дода суфикс „-фор“ својој позицији и окуша се као нападач у српсколигашу. Радуљица ће носити дрес са бројем 21, а оно што његов долазак чини још посебнијим јесте чињеница да ће сав приход од његових примања бити усмјерен у хуманитарне сврхе, и то за организацију "Срби за Србе".
Сцена
Раскинули Моника Белучи и Тим Бартон
-Драго ми је што смо постигли договор о сарадњи и радујем се прилици да будем доо тима ФК Железничар. Најважније је да ћемо сви заједно помоћи Хуманитарној организацији Срби за Србе, која ради велике и значајне ствари за наш народ. Током ове сезоне циљеви клуба су највиши могући и надамо се да ћемо ускоро гледати Железничар у Првој лиги Србије. Радујем се првом тренингу, упознавању са саиграчима и вјерујем да ћемо заједно покренути још много хуманитарних акција. Екипа је остала без нападача након одласка Николе Комазеца, и надам се да ћу својим играма допринети пласману у виши ранг - поручио је Радуљица.
Железничар тренутно заузима друго мјесто на табели Српске лиге Војводина, а Радуљичин долазак изазвао је огроман интерес, не само међу навијачима клуба, већ и у цјелокупној спортској јавности. Очекује се да његов ангажман донесе и спортски квалитет, али и додатну пажњу јавности на хуманитарне акције које ће клуб спроводити током сезоне.
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
14
14
14
10
14
04
14
04
14
00
Тренутно на програму