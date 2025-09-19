Раскинули Моника Белучи и Тим Бартон

Извор:
Италијанска глумачка дива Моника Белучи и холивудски редитељ Тим Бартон раскинули су након двије године љубавне везе, а ову изненађујућу вијест за јавност потврдили су заједничким саопштењем.
"С много поштовања и дубоке бриге једно за друго, Моника Белучи и Тим Бартон одлучили су да се разиђу", наведено је кратко у њиховој изјави, пише Дејли Мјел.
Упознали су се прије 19 година на Филмском фестивалу у Кану, али тек 2022. године су почели да излазе, и то након сусрета на интернационалном Лумиере филмском фестивалу у Лиону на којем је Моника била почасна званица.
Годину дана касније, славна глумица је први пут у јавности причала о новој вези, у интервјуу за француски "Еле" магазин. "Драго ми је што сам га упознала. Био је то један од оних сусрета који се ретко десе. Волим Тима и заиста га поштујем", изјавила је тада.
Редовно су се од тада појављивали заједно на бројним догађајима и баш сваки пут су изгледали као двоје заљубљених тинејџера чији погледи говоре више од ријечи. Управо због тога нико није ни очекивао овакав преокрет.
Њихово заједничко појављивање било је у новембру прошле године на 21. Међународном филмском фестивалу у Маракешу у Мароку, када је Моника одушевила јавност и модне критичаре ефектним стајлингом.
Сада већ бивши емотивни партнери имају обоје по двоје деце, с тим што је Моника два пута била у браку, док се Тим женио једном.
