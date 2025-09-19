Logo

Овај човјек је вјенчао ''пола'' естраде: Кумовао чак 12 пута

19.09.2025

12:46

Коментари:

0
Миро Кодић
Фото: NOVA RS/YouTube/Screenshot

Из пријатељстава на естради родила су се и бројна кумства, а мало ко зна да је музичар Мирко Кодић вјенчао "пола" естраде.

Многи не знају да је Мирко Кодић кумовао чак 12 пута, а како је и сам неколико пута рекао, то је највеће богатство које има.

Гламоч-саобраћајни знак-19092025

Градови и општине

У Гламочу опет префарбани саобраћајни знакови на ћирилици

Један од кумова Мирка Кодића је и Микица Гачић, кога је вјенчао и крстио му сина, а Мирков вјенчани кум био је Шабан Шаулић.

Мирко Кодић је једном приликом говорио о својим кумствима, те је открио сљедеће.

– Такође сам вјенчао Кебу и његову супругу Ољу, затим Ацу Илића и Биљу Јевтић, ма много њих, да не набрајам. Човјек је богат онолико колико има кумова и пријатеља, а не колико има пара – изјавио је Мирко Кодић, пише Блиц.

Музика је његов покретач, она му доноси новац и све што данас посједује. Како је Мирко рекао, не планира никада да оде у пензију.

ИЛУ-ТЕСЛА-29082025

Свијет

Отац и двоје дјеце изгорјели у Тесли: Спасавање отежао дизајн врата

– Чим не свирам 15 дана, одмах имам неки проблем са собом, постајем нервозан, нема поред мене моје хармонике. Она је мој најбољи друг, пријатељ, она ми је створила све што имам у животу. Свираћу је док сам жив. За мене нема пензије. Кад свирам, ја сам у неком другом свијету, заборавим на све потешкоће. Мој мозак је концентрисан само на извођење нумера које поклањам публици. Да није мог народа, ја не бих ни добио овај орден за заслуге у музици, што је круна каријере поред свих заслуга које сам до сада добио.

Подијели:

Таг:

estrada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сви мисле да је пилатес лаган док не виде фудбалере како падају са справа

Остали спортови

Сви мисле да је пилатес лаган док не виде фудбалере како падају са справа

1 ч

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Пет једноставних навика које убрзавају метаболизам

1 ч

0
Нови талас короне куца на врата: Љекари позивају на опрез

Здравље

Нови талас короне куца на врата: Љекари позивају на опрез

1 ч

0
Paraglajder

Хроника

Параглајдером се забио у камион: Повријеђен мушкарац (73)

1 ч

0

Више из рубрике

Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао

Сцена

Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао

2 ч

0
Жика јакшић водитељ

Сцена

Жика Јакшић открио прогнозу љекара: ''Мозак је оштећен, али..''

3 ч

0
Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

Сцена

Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

4 ч

0
Марина Туцаковић је на овим стиховима зарадила 100.000 евра

Сцена

Марина Туцаковић је на овим стиховима зарадила 100.000 евра

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

14

10

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

14

04

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

14

04

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

14

00

Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner