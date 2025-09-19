Овај човјек је вјенчао ''пола'' естраде: Кумовао чак 12 пута

19.09.2025
Из пријатељстава на естради родила су се и бројна кумства, а мало ко зна да је музичар Мирко Кодић вјенчао "пола" естраде.
Многи не знају да је Мирко Кодић кумовао чак 12 пута, а како је и сам неколико пута рекао, то је највеће богатство које има.
Један од кумова Мирка Кодића је и Микица Гачић, кога је вјенчао и крстио му сина, а Мирков вјенчани кум био је Шабан Шаулић.
Мирко Кодић је једном приликом говорио о својим кумствима, те је открио сљедеће.
– Такође сам вјенчао Кебу и његову супругу Ољу, затим Ацу Илића и Биљу Јевтић, ма много њих, да не набрајам. Човјек је богат онолико колико има кумова и пријатеља, а не колико има пара – изјавио је Мирко Кодић, пише Блиц.
Музика је његов покретач, она му доноси новац и све што данас посједује. Како је Мирко рекао, не планира никада да оде у пензију.
– Чим не свирам 15 дана, одмах имам неки проблем са собом, постајем нервозан, нема поред мене моје хармонике. Она је мој најбољи друг, пријатељ, она ми је створила све што имам у животу. Свираћу је док сам жив. За мене нема пензије. Кад свирам, ја сам у неком другом свијету, заборавим на све потешкоће. Мој мозак је концентрисан само на извођење нумера које поклањам публици. Да није мог народа, ја не бих ни добио овај орден за заслуге у музици, што је круна каријере поред свих заслуга које сам до сада добио.
