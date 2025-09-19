Logo

Пет једноставних навика које убрзавају метаболизам

Магазин новости

19.09.2025

Ilustracija: Stomak, bolovi
Фото: Pixabay

Метаболизам може бити тежак концепт за разумијевање: неки људи се рађају са брзим системом, док се други боре са споријим.

- Метаболизам је збир свих биохемијских реакција које се одвијају у нашем тијелу - објашњава клинички истраживач др Момо Вујисић за Реал Симпле.

- То укључује контракцију мишића, варење хране, апсорпцију и транспорт хранљивих материја, претварање хранљивих материја у енергију, функције неурона, детоксикацију путем јетре и бубрега и још много тога. Када већина ових реакција функционише на одређеном нивоу, тијело је здраво. Када довољан број ових реакција постане преспор или пребрз, тијело се разболи.

Али одржавање здравог метаболичког система је више од саме хране коју једете – то такође има везе са навикама које практикујете.

Шта је тачно метаболизам?

- Метаболизам је као центар за рециклажу са сталним циклусом уноса, разградње и трансформације – ствари се разлажу на корисне дијелове који се трансформишу у нове материјале - каже регистрована дијететичарка Меги Мун, за Реал Симпле.

Када практикујемо здраве животне навике, позитивно доприносимо екосистему који представља наш метаболизам, мјесту гдје се не само храна претвара у енергију, већ и дигестивни ензими, апсорпција микронутријената, па чак и циклуси спавања доприносе стању нашег метаболизма.

- Најважнији фактор је метаболичко здравље особе, што значи да су све хемијске реакције потребне за претварање хране у енергију ефикасне. На примјер, ако некоме недостаје карнитин, његове митохондрије неће моћи брзо да претворе масти у енергију, што ће успорити метаболизам. Многи други нутритивни недостаци такође могу негативно утицати на метаболичко здравље, као што су витамини, метали, једињења сумпора и влакна.

Да бисте свом метаболизму дали додатни подстицај, размислите о додавању ових пет животних навика у своју рутину.

Унос довољно протеина

Редовно једите довољно протеина током дана, из биљне или животињске хране, јер протеини помажу у очувању мишића, што помаже у "убрзавању метаболизма“.

Довољно сна

Досљедан, квалитетан сан одржава хормоне попут инсулина, кортизола и лептина у равнотежи. Лош сан може успорити метаболизам и отежати тијелу да правилно користи енергију. Покушајте да идете на спавање у исто вријеме сваке вечери, створите рутину спавања која подстиче сан и будите се у исто вријеме сваког дана.

Конзумирање више ферментисане хране

Једите разноврсну ферментисану храну попут јогурта и кефира. Ферментисана храна обезбјеђује пробиотике за здрав цријевни микробиом, што смањује упалу и ефикасније извлачи енергију из хране. Тако да би требало да буде на врху ваше листе за куповину намирница.

Добра хидратција

Вода је потребна за сваки метаболички процес у тијелу јер одржавање метаболичког здравља почиње пијењем пуно воде.

Досљедни оброци

Поред здраве исхране, важно је да досљедно једете оброке. То значи да не прескачете ручак или избјегавате касну вечеру: Нутриционисти предлажу да једете три до пет мањих оброка, распоређених свака два до четири сата.

