Шетао плажом и снимио нешто невјероватно: Први пут откривено гнијездо корњаче

На Корчули је први пут званично документовано гнежђење угрожене главате корњаче (Caretta caretta) на хрватској обали.
Ово откриће представља прекретницу у праћењу ове заштићене врсте у Јадрану, саопштио је Институт Плави свијет.
Први чврсти доказ
Све се догодило 10. септембра, када је Бранко Ћеран током шетње пјешчаном плажом Пржина у Лумбарди угледао петнаестак малих корњача како се одлучно крећу према мору.
Иако изненађен, присебно је снимио овај риједак догађај и проследио га стручњацима у Хрватском природодњачком музеју (ХПМ). Тиме је, како се наводи, обезбједио први чврсти доказ о гнежђењу главате корњаче у Хрватској.
Свијет
Бјегунац у "аудију" прескочио отворени мост и побјегао полицији
Стручњаци појашњавају да је појава младунаца усред дана, око 15 сати, неуобичајена. Морске корњаче обично из гнезда излазе ноћу или у зору како би избјегле предаторе и високе температуре.
Корњаче искористиле прилику
Међутим, како је сезона гнијежђења на измаку, а температура пијеска нижа, малене корњаче искористиле су прву прилику. Ни киша ни таласи нису их омели на путу према мору, а цијела је авантура трајала свега десетак минута.
Главата корњача је врста која обитава у цијелом Средоземљу, па тако и у Јадрану. Главна гнездилишта налазе се у источном Медитерану, понајвише у Грчкој, Турској и на Кипру.
Научници су анализом ДНК утврдили да већина корњача које бораве у Јадрану потиче управо са грчких гнездилишта.
