Да ли је ово нови борилачки спорт? Овако нешто нисте видјели

Извор:
Телеграф
19.09.2025
10:37
Свакодневно на интернету можемо видјети разноразне новоизмишљене спортове, а у посљедње вријеме, поготово оне борилачке.
Било је ту свакаквих комбинација, од туче у телефонским говорницама, па са флашом пива у једној руци, док туче у закључаном аутомобилу.
Ипак, једна новооформљена борилачка посебно се истиче, и то као, вјероватно, најчуднија која је настала до сада.
Наиме, ријеч је о дисциплини која је настала у Азији, а врло брзо је заинтригирала многе на друштвеним мрежама.
Ради се о томе да четворица мушкараца висе на шипкама, и бију се искључиво ногама, са циљем да само један од њих остане да виси.
Наравно, ко последњи остане држећи се за шипку, тај је побједник, а судећи по снимцима, чини се да може доћи и до врло озбиљних повреда.
Било како било, нема сумње да је ово једна од најчуднијих борилачких дисциплина која је настала до сада, а остаје нам само да видимо шта нас очекује у будућности.
(телеграф)
