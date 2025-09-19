Logo

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

Извор:

Стил Курир

19.09.2025

10:24

Коментари:

0
Фарба за косу
Фото: cottonbro studio/Pexels

Иако многи фризери не препоручују фарбање косе код куће, понекад је то најбоља и најјефтинија опција. Али прије тога је добро знати нека правила.

Ево неких уобичајених грешака које бисте сигурно жељели да избјегнете сљедећи пут кад се будете сами фарбали код куће...

ILU-SLANINA-190925

Здравље

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

Не мијењајте фарбу ако сте задовољни резултатима

Никад немојте користити другу марку боје ако оном коју користите постижете добре резултате.

Не наносите боју без два огледала

Фарбање задњег дијела главе, ако то сами радите, може да буде поприлично незгодно. Употријебите ручно огледало да провјерите и тај дио главе у огледалу испред вас, да неки дио не би остао неофарбан.

Не купујте само једну тубу боје

Ако имате дугу или густу косу, могуће је да ће вам требати више од једне кутије/тубе. Зато је добро имати барем двије, јер никад не знате колико ће коси требати боје. Боље је у сваком случају имати више него мање.

Oktoberfest

Занимљивости

Октоберфест не престаје изненађивати: У понуди одрезак за 410 евра

Не заборавите да заштитите кожу

Важно је и заштитити кожу током фарбања косе, нарочито линије око ивице главе, тик уз косу. Да не бисте завршили с челом или ушима у боји, на то подручје нанесите маснију крему која ће упити боју.

Не скидајте боју с косе врућом водом

Врућа вода је пријатна, али подиже спољашњи слој боје косе, па боја прије изблиједи. Идеално би било након фарбања испрати косу хладнијом водом, како би се боја боље одржала.

Не перите косу дан касније

Избјегавајте да перете косу дан или два након фарбања, јер је толико времена потребно да се боја добро учврсти и касније боље одржи.

полиција Косово и Метохија

Србија

Тзв. косовска полиција упала у просторије обезбјеђења КБЦ Косовска Митровица

Избјегавајте вруће уређаје након фарбања

Иако професионалци често користе пегле и сличне апарате, код куће је боље оставити их по страни ако сте тек офарбани. Наиме, додатна топлота узроковаће слабљење боје, па коса може постати сува и крта. Боље ју је пустити да се опорави, па тек након неколико дана кренути с посебним техникама обликовања.

Подијели:

Таг:

Фарбање косе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"

Република Српска

МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"

4 ч

0
Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

Сцена

Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

4 ч

0
СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

Здравље

СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

4 ч

0
Кћерка којој је отац Србин пуцао у главу подлегла повредама: Расте број жртава масакра у Бечу

Свијет

Кћерка којој је отац Србин пуцао у главу подлегла повредама: Расте број жртава масакра у Бечу

4 ч

0

Више из рубрике

Moda žena djevojka

Стил

Умро творац модног бренда који Српкиње обожавају

23 ч

0
Ова боја ноктију је тренутно највећи тренд

Стил

Ова боја ноктију је тренутно највећи тренд

1 д

0
Хакери украли приватне податке клијената најпознатијих брендова

Стил

Хакери украли приватне податке клијената најпознатијих брендова

3 д

0
Након смрти Ђорђа Арманија порасла потражња за одјећом коју је креирао

Стил

Након смрти Ђорђа Арманија порасла потражња за одјећом коју је креирао

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

14

10

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

14

04

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

14

04

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

14

00

Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner