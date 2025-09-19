На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

Извор:
Иако многи фризери не препоручују фарбање косе код куће, понекад је то најбоља и најјефтинија опција. Али прије тога је добро знати нека правила.
Ево неких уобичајених грешака које бисте сигурно жељели да избјегнете сљедећи пут кад се будете сами фарбали код куће...
Никад немојте користити другу марку боје ако оном коју користите постижете добре резултате.
Фарбање задњег дијела главе, ако то сами радите, може да буде поприлично незгодно. Употријебите ручно огледало да провјерите и тај дио главе у огледалу испред вас, да неки дио не би остао неофарбан.
Ако имате дугу или густу косу, могуће је да ће вам требати више од једне кутије/тубе. Зато је добро имати барем двије, јер никад не знате колико ће коси требати боје. Боље је у сваком случају имати више него мање.
Важно је и заштитити кожу током фарбања косе, нарочито линије око ивице главе, тик уз косу. Да не бисте завршили с челом или ушима у боји, на то подручје нанесите маснију крему која ће упити боју.
Врућа вода је пријатна, али подиже спољашњи слој боје косе, па боја прије изблиједи. Идеално би било након фарбања испрати косу хладнијом водом, како би се боја боље одржала.
Избјегавајте да перете косу дан или два након фарбања, јер је толико времена потребно да се боја добро учврсти и касније боље одржи.
Иако професионалци често користе пегле и сличне апарате, код куће је боље оставити их по страни ако сте тек офарбани. Наиме, додатна топлота узроковаће слабљење боје, па коса може постати сува и крта. Боље ју је пустити да се опорави, па тек након неколико дана кренути с посебним техникама обликовања.
