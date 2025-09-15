Хакери украли приватне податке клијената најпознатијих брендова

Извор:
15.09.2025
Хакери су украли приватне податке од потенцијално милиона купаца луксузних брендова Guccija, Balenciage i Alexandera McQueena , објавио је данас BBC.
Керинг, њихова француска матична компанија, потврдила је напад у саопштењу не именујући погођене брендове.
Објавила је да је у јуну идентификовала да је "неовлаштена трећа страна имала привремени приступ њиховим системима и да је приступила ограниченом броју података купаца из неких од њихових кућа".
Напад је, чини се, дио ширег феномена који је погодио луксузне брендове и малопродајне трговине ове године. Нападнути су били и Richemontov Cartier те неки LVMH-ови брендови.
Агенција за заштиту приватности из Хонг Конга објавила је у јулу да истражује цурење података 419.000 купаца LVMH-ова Louisa Vuittona.
Украдени подаци укључују имена, e-mail адресе, телефонске бројеве, адресе и укупне износе потрошене у трговинама, по BBC-u.
Керинг је истакнуо да финансијске информације као што су бројеви кредитних картица и банковних рачуна нису украдени.
Хакери, који су се идентифицирали као "Shiny Hunters", за BBC тврде да су подаци повезани са 7.4 милијуна јединствених e-mail адреса. Керинг је објавио да су брендови одмах обавијестили надлежне власти и купце по локалним прописима. Није коментарисао које су земље биле погођене нападом, преноси Индекс.
