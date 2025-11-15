Logo
Хапшење због мучења мушкарца: Упали му у кућу, а онда је услиједио ужас

Телеграф

15.11.2025

21:51

Полиција у Барајеву ухапсила је двојицу мушкараца, Ј. К. (33) и П. М. (35), због сумње да су починили кривично дјело злостављање и мучење, тако што су, како се сумња, упали у кућу С. П. (30) и брутално га претукли.

Како Telegraf.rs сазнаје, напад се догодио у петак у вечерњим сатима, а осумњичени су ушли у дом несрећног мушкарца и затим га више пута ударали рукама и ногама по глави и тијелу, нанијевши му лаке тјелесне повреде.

Полиција је интензивним радом разоткрила осумњичене и они су ухапшени исто вече, а о свему је обавијештено и Основно јавно тужилаштво у Младеновцу које води истрагу.

Против Ј. К. и П. М. поднијета је кривична пријава за кривично дјело злостављање и мучење. Њима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће у законском року бити саслушани у тужилаштву.

Истрага, која би требало да расветли мотиве овог језивог напада и све околности које су довеле до бруталног злостављања, је у току, а полиција наставља рад на случају.

