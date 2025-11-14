Logo
Кинескиње ухапшене у Добоју због проституције

Стеван Лулић

14.11.2025

Двије држављанке Кине ухапшене су у Добоју због сумње да су се бавиле проституцијом, потврђено је из тамошње полиције.

Кинескиње су ухапшене јуче у акцији"Либертера".

"На основу наредбе Суда БиХ извршен је претрес стана које користи лице иницијала П.А. држављанин Народне Републике Кине, приликом чега је пронађена одређена количина новца, три мобилна телефона и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку", саопштено је из ПУ Добој.

О свему је обавијештено надлежно тужилаштво, а полицијски службеници предузимају све потребне мјере и радње на проналаску извршиоца и документовању кривичног дјела "Међународна трговина људима“.

