Од возача одузет ''голф два'', за казне дугује скоро 45.000 КМ

Извор:

АТВ

14.11.2025

11:07

Од возача одузет ''голф два'', за казне дугује скоро 45.000 КМ
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У Хаџићима је од мушкарца чији су иницијали Е.Т. привремено одузет аутомобил "голф два" без регистарских ознака, јер за неплаћене казне дугује 44.405 КМ.

Провјерама је утврђено да овај тридесетседмогодишњак управља возилом прије стицања права на управљање, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Доналд Трамп

Свијет

Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже

Општинском суду у Сарајеву биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка за почињене прекршаје.

