Од возача одузет ''голф два'', за казне дугује скоро 45.000 КМ

14.11.2025
У Хаџићима је од мушкарца чији су иницијали Е.Т. привремено одузет аутомобил "голф два" без регистарских ознака, јер за неплаћене казне дугује 44.405 КМ.
Провјерама је утврђено да овај тридесетседмогодишњак управља возилом прије стицања права на управљање, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Општинском суду у Сарајеву биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка за почињене прекршаје.
