Пежо слетио са пута, ватрогасци сјекли ауто да извуку повријеђеног

На путу Сомбор-Чонопља јутрос се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је возило марке Пежо слетјело са коловоза.
Према првим информацијама са терена, инцидент се догодио у раним јутарњим сатима под још увијек неразјашњеним околностима.
На лице мјеста хитно су упућене екипе полиције, Хитне помоћи и Ватрогасно-спасилачке јединице.
Интервенција ватрогасаца била је неопходна јер је због тежине оштећења возила било потребно сјечење лима како би се дошло до повријеђене особе и пружила јој се прва помоћ.
У току је увиђај који треба да утврди тачан узрок несреће, преноси "Телеграф".
За сада нису доступне информације о степену задобијених повреда учесника у несрећи, нити је процијењена материјална штета.
Саобраћај на овој дионици се одвија уз појачан опрез.
