Пежо слетио са пута, ватрогасци сјекли ауто да извуку повријеђеног

Телеграф

14.11.2025

10:47

Фото: АТВ

На путу Сомбор-Чонопља јутрос се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је возило марке Пежо слетјело са коловоза.

Према првим информацијама са терена, инцидент се догодио у раним јутарњим сатима под још увијек неразјашњеним околностима.

Хитна помоћ

Градови и општине

Медицинари Хитне службе Требиње на располагању и када је најкритичније

На лице мјеста хитно су упућене екипе полиције, Хитне помоћи и Ватрогасно-спасилачке јединице.

Интервенција ватрогасаца била је неопходна јер је због тежине оштећења возила било потребно сјечење лима како би се дошло до повријеђене особе и пружила јој се прва помоћ.

У току је увиђај који треба да утврди тачан узрок несреће, преноси "Телеграф".

Доктор

Србија

Систем е-боловања креће од јануара

За сада нису доступне информације о степену задобијених повреда учесника у несрећи, нити је процијењена материјална штета.

Саобраћај на овој дионици се одвија уз појачан опрез.

