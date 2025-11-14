Logo
Утврђен узрок катастрофалног пожара у Тузли

14.11.2025

10:35

Коментари:

0
Утврђен узрок катастрофалног пожара у Тузли
Фото: Anadolija

Пожар у Дому пензионера у Тузли, у којем је погинуло 15 особа, настао је као посљедица кратког споја на проводницима прикључног кабла радиопријемника, који је био прикључен у утикач, стиснут између мадраца на кревету, зида и металног дијела кревета у соби једног од штићеника.

То је наведено у налазу и мишљењу вјештака електро стуке, саопштено је данас, у петак, 14. новембра, из Тужилаштва Тузланског кантона. Основни узрок је, како се додаје, прво механичко, а затим и термичко оптерећење кабла.

Налази и мишљења

Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона су, наиме, вјештаци електро струке и противпожарне заштите доставили налазе и мишљена о узроцима пожара у Дому пензионера Тузла.

"Од посљедица пожара је смртно страдало 15 особа, а повријеђено је више од 30 особа. Обдукције тијела двије жене које су преминуле синоћ ће бити урађене у скорије вријеме", подсјећају из Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

Налаз и мишљење вјештака о узроцима пожара су, додају из Тужилаштва, почетни дио истражних радњи које се спроводе и које ће у даљем раду бити спроведене како би се утврђивала одговорност и пропусти, у циљу прикупљања чињеница да ли би посљедице биле избјегнуте или умањене.

Истражни тим

Тужилаштво ТК је формирало истражни тим у којем су два тужиоца и тим истражитеља истражиоцима СКП МУП-а ТК. Тим већ спроводи истражне радње и прикупљају се докази у циљу утврђивања релевантних чињеница.

Дом пензионера Тузла

Хроника

Још двије жртве пожара у Тузли

"Истрага ће бити опсежна и детаљна. Провјериће се све околности настанка пожара, односно цјелокупна узрочно посљедична веза, одговорност и пропусти у раду, као и све чињенице у вези са подузетим или неподузетим мјерама сигурности и противпожарне заштите у објекту", навели су из Тужилаштва ТК.

Кривична одговорност

Истрага је, додају, усмјерена на утврђивања кривичне одговорности, односно елемената за постојање основане сумње да су службене или одговорне особе (или неке друге особе) починили кривична д‌јела.

"Истрага је на почетку утемељена и везује се за кривично д‌јело тешка кривична д‌јела против опће сигурности људи и имовине у вези са кривичним д‌јелом изазивање опште опасности, с посљедицом смрти више особа, као и за кривично д‌јело несавјестан рад у служби", навели су из Тужилаштва ТК.

Током истраге, додали су, тужиоци ће издавати налоге и наредбе за све истражне радње за које се укаже потреба у процесу прикупљања доказа.

"Такође, радиће се и опсежна и детаљна вјештачења на којем ће радити тим стручних вјештака, грађевинске и архитектонске стуке и противпожарне заштите, која ће укључивати бројне параметре за провјере безбједносних механизама и противпожарне заштите у Дому", нагласили су иу Тужилаштва ТК.

Саслушања свједока

"У току су и саслушања свједока. Биће изузета сва релевантна материјална документација која ће помоћи да се сагледа шира слика током провођења истражних радњи. Тужилаштву Тузланског кантона је рад на овом предмету на листи апсолутних приоритета", нагласили су из Тужилаштва ТК.

