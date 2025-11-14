Logo
Језив призор: Тијело жене пронађено у згради

Телеграф

14.11.2025

Језив призор: Тијело жене пронађено у згради
Фото: Танјуг/АП

Тијело женске особе пронађено је јуче око поднева у згради у Београду, у непосредној близини контејнера, сазнаје "Телеграф.рс".

Полицију су позвали уплашени грађани који су открили тијело.

Екипа Хитне помоћи, која је одмах стигла на лице мјеста, могла је само да констатује смрт.

Према првим информацијама, на тијелу жене нису видљиве повреде које би указивале на насилну смрт.

О случају је обавијештено Више јавно тужилаштво које је наредило да се уради обдукција у утврди идентитет жене.

Комшије: Спавала је код контејнера

Један од комшија изјавио је новинарима да је ријеч о жени која је, како се претпоставља, била бескућник. Према његовим ријечима, она је често долазила ноћу и спавала у дијелу поред контејнера који се назива смећара.

Саговорник портала ''Телеграф.рс'' тврди да жена има око 60 година.

Тијело жене нађено је у згради гдје стоје контејнери на Новом Београду.

