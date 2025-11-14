Језив призор: Тијело жене пронађено у згради

Извор:
Телеграф
14.11.2025
08:06
Коментари:0
Тијело женске особе пронађено је јуче око поднева у згради у Београду, у непосредној близини контејнера, сазнаје "Телеграф.рс".
Полицију су позвали уплашени грађани који су открили тијело.
Екипа Хитне помоћи, која је одмах стигла на лице мјеста, могла је само да констатује смрт.
Према првим информацијама, на тијелу жене нису видљиве повреде које би указивале на насилну смрт.
О случају је обавијештено Више јавно тужилаштво које је наредило да се уради обдукција у утврди идентитет жене.
Један од комшија изјавио је новинарима да је ријеч о жени која је, како се претпоставља, била бескућник. Према његовим ријечима, она је често долазила ноћу и спавала у дијелу поред контејнера који се назива смећара.
Саговорник портала ''Телеграф.рс'' тврди да жена има око 60 година.
Тијело жене нађено је у згради гдје стоје контејнери на Новом Београду.
