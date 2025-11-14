Logo
Large banner

Двије козе промијениле живот породици Јованов

14.11.2025

07:55

Коментари:

0
koza koze
Фото: Unsplash

Пре петнаестак година у двориште породице Јованов из Зрењанина, у насељу Зелено поље, стигле су двије козе. Млађи син се разболио од бронхитиса, препоручили су му да пије здраво козје млијеко и Јованови су одлучили да га обезбједе од својих коза.

Данас имају регистровано пољопривредно газдинство, а њихово мало стадо сваког дана им обезбјеђује млијеко, које продају свјеже или у облику сурутке односно сира.

"Почело је од двије козе, мало-помало повећавали смо број, али нисмо слутили да ће нам козе донијети још једну плату у кућу. Козје млеко смо продавали, супруга је почела да прави сир, али све је то ишло некако споро до короне. Од короне, потражња за млијеком је експлодирала и онда смо схватили да ћемо се козама озбиљно бавити", прича Горан Јованов за Дневник.

Одлучили су да набаве козе расе алпина, познате по млијечности, и да их уматиче, јер само тако могу конкурисати за подстицаје које држава даје узгајивачима.

"Држава враћа дио новца за куповину расних коза онима који региструју газдинство. То смо остварили. Од ове године имаћемо и право на субвенције. Све то је допринијело нашој коначној одлуци. Дао сам отказ у фирми у којој сам био запослен и сада су мој основни посао козе", каже Горан и додаје да су се одлучили само за млијечно козарство. Јариће продају десетак дана након што се коза ојари.

У међувремену се прочуло за здраво млијеко, сурутку и сир који производе, па данас са пласманом немају проблема.

"Дешава нам се да немамо довољно млијека, па размишљамо и о повећању броја коза у стаду. Ускоро ћемо инсталирати измузиште, јер козе сада муземо ручно. Кад повећамо стадо, мораћемо и да их измјестимо из данашњег простора. То су нам планови", истиче наш саговорник.

Око коза има посла у току цијелог дана. Хране се и музу два пута дневно. Наравно, и штала им се мора чистити, док им преко љета ваља обезбиједити довољно хране за зиму.

Полиција Србија

Хроника

Послије саобраћајне несреће, дошао наоружан пушком да наплати штету

"Мени ништа није тешко и све што је потребно радим са великим задовољством. Козе су дивне животиње, мазне, питоме, паметне... Око коза имам велику помоћ супруге и јако ми је драго што смо нас двоје успјели у свом науму", истиче Горан Јованов.

У дворишту Јованових има и других животиња. Ту су коке и пијетлови, расе банатски голошијан, са козама се друже и мутаве патке, а ово животињско царство пажљиво мотре и чувају банатски пулини, који су Горану посебна страст и љубав.

"Највише око коза радимо супруга и ја. Кад затреба помоћ, ускоче и двојица синова. Они су, ипак, чешће конзументи млијечних производа. Обојица се баве рукометом и кад се врате са тренинга, највише воле да попију шољу-двије свежег млијека", додаје Горан Јованов.

(Дневник)

Подијели:

Таг:

koze

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Послије саобраћајне несреће, дошао наоружан пушком да наплати штету

Хроника

Послије саобраћајне несреће, дошао наоружан пушком да наплати штету

4 ч

0
На дионицама у усјецима повећана опасност од одрона

Друштво

На дионицама у усјецима повећана опасност од одрона

4 ч

0
У Хрватској погинуо пилот који је недавно преживио пад авиона

Регион

У Хрватској погинуо пилот који је недавно преживио пад авиона

4 ч

0
Спрема се колапс од поноћи: Обустава јавног превоза и дијела авионског саобраћаја

Свијет

Спрема се колапс од поноћи: Обустава јавног превоза и дијела авионског саобраћаја

4 ч

0

Више из рубрике

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

Економија

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

14 ч

1
"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Економија

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

14 ч

0
Цијене нафте падају на најнижи ниво у посљедње три недјеље

Економија

Цијене нафте падају на најнижи ниво у посљедње три недјеље

16 ч

0
Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске

Економија

Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

11

59

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

11

59

Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

11

52

Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner