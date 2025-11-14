Двије козе промијениле живот породици Јованов

14.11.2025
07:55
Пре петнаестак година у двориште породице Јованов из Зрењанина, у насељу Зелено поље, стигле су двије козе. Млађи син се разболио од бронхитиса, препоручили су му да пије здраво козје млијеко и Јованови су одлучили да га обезбједе од својих коза.
Данас имају регистровано пољопривредно газдинство, а њихово мало стадо сваког дана им обезбјеђује млијеко, које продају свјеже или у облику сурутке односно сира.
"Почело је од двије козе, мало-помало повећавали смо број, али нисмо слутили да ће нам козе донијети још једну плату у кућу. Козје млеко смо продавали, супруга је почела да прави сир, али све је то ишло некако споро до короне. Од короне, потражња за млијеком је експлодирала и онда смо схватили да ћемо се козама озбиљно бавити", прича Горан Јованов за Дневник.
Одлучили су да набаве козе расе алпина, познате по млијечности, и да их уматиче, јер само тако могу конкурисати за подстицаје које држава даје узгајивачима.
"Држава враћа дио новца за куповину расних коза онима који региструју газдинство. То смо остварили. Од ове године имаћемо и право на субвенције. Све то је допринијело нашој коначној одлуци. Дао сам отказ у фирми у којој сам био запослен и сада су мој основни посао козе", каже Горан и додаје да су се одлучили само за млијечно козарство. Јариће продају десетак дана након што се коза ојари.
У међувремену се прочуло за здраво млијеко, сурутку и сир који производе, па данас са пласманом немају проблема.
"Дешава нам се да немамо довољно млијека, па размишљамо и о повећању броја коза у стаду. Ускоро ћемо инсталирати измузиште, јер козе сада муземо ручно. Кад повећамо стадо, мораћемо и да их измјестимо из данашњег простора. То су нам планови", истиче наш саговорник.
Око коза има посла у току цијелог дана. Хране се и музу два пута дневно. Наравно, и штала им се мора чистити, док им преко љета ваља обезбиједити довољно хране за зиму.
"Мени ништа није тешко и све што је потребно радим са великим задовољством. Козе су дивне животиње, мазне, питоме, паметне... Око коза имам велику помоћ супруге и јако ми је драго што смо нас двоје успјели у свом науму", истиче Горан Јованов.
У дворишту Јованових има и других животиња. Ту су коке и пијетлови, расе банатски голошијан, са козама се друже и мутаве патке, а ово животињско царство пажљиво мотре и чувају банатски пулини, који су Горану посебна страст и љубав.
"Највише око коза радимо супруга и ја. Кад затреба помоћ, ускоче и двојица синова. Они су, ипак, чешће конзументи млијечних производа. Обојица се баве рукометом и кад се врате са тренинга, највише воле да попију шољу-двије свежег млијека", додаје Горан Јованов.
