"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

Код нас људи не воле да уче, ни да напредују у послу преко учења, него, ако ја то могу својим радом, може, рекао је Саша Тривић, из Уније послодаваца Републике Српске у АТВ-овог емисији "Битно".
"Када сада неком кажеш "ајде у школу шест мјесеци и научи нека теоретска знања", онда је то проблем. Онда каже "ја да сам волио ићи у школу ја не би био ово, ја би био доктор"", објашњава Тривић.
Говорећи о тржишту рада и ономе што се тражи, Тривић каже да "смо сви ми на неком виду преквалификације".
"Нама је велики број радника које су запослени није завршило школу за посао који ради. Ми смо већ одавно сви на неком виду преквалификације. Има пуно међународним пројеката који дају новац за преквалификацију па је велики проблем наћи некога ко хоће да се преквалификује. То је проблем између нас и Њемачке. У Њемачкој имате и приватне и вечерње школе и када дођете видите да људи уче да би напредовали у послу. Код нас људи не воле да уче ни да напредују у послу преко учења, него ако ја то могу својим радом, може", рекао је Тривић.
Он је појаснио и шта гледа када запошљава раднике.
"Ја не гледам претјерано колико ниси радио, него гдје си радио. Сваки радник који је промијенио 10 фирми у пет година, тај не тражи посла. Њему нигдје не ваља. Таквог једноставно не примате, јер ако му се не ради, ми сте само потрошили своју енергију и вријеме на његову обуку", каже Тривић и додаје:
"Данас никад не добијате обученог радника. Ситуација је тешка, јер ако сада некога молите да добије посао, од тога је тешко очекивати да буде добар радник."
