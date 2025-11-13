Logo
Цијене нафте падају на најнижи ниво у посљедње три недјеље

Извор:

Танјуг

13.11.2025

20:02

Коментари:

0
Цијене нафте падају на најнижи ниво у посљедње три недјеље
Фото: Pixabay

Цијене нафте пале су данас за четири процента, на најнижи ниво у посљедње три недјеље, при чему се цијена сирове нафте марке Brent тргује око 63 долара по барелу, а америчке сирове нафте марке West Texas Intermediate (WTI) око 58,8 долара по барелу.

Главни разлог за овај исход су страхови од растуће прекомјерне понуде, објавио је Trading Economics.

Међународна агенција за енергију (IEA) упозорила је да је тржиште нафте све неуравнотеженије, са растом глобалних залиха и још већим очекиваним вишком.

Nafta

Свијет

ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

Агенција је подигла своје прогнозе и за потражњу и за понуду, сада предвиђајући раст потражње од 788.000 барела дневно ове године и 770.000 сљедеће.

Међутим, очекује се да ће понуда расти брже, за 3,1 милион барела дневно ове године и 2,5 милиона барела сљедеће године.

То би могло довести до вишка од 2,4 милиона барела дневно ове године и четири милиона 2026. године.

МЕА је такође ублажила свој став о врхунцу потражње за нафтом, пројектујући раст потрошње до 2050. године.

Nafta tocenje

Економија

Европска земља привремено забранила извоз горива: Плаше се једна ствари

Организација земаља извозница нафте (ОПЕК плус), у међувремену, задржала је своју прогнозу потражње, али је напоменула да је глобална понуда премашила потражњу за 500.000 барела дневно у трећем кварталу.

Додатни притисак на цијене дошао је од већих прогноза производње у Сједињеним Државама и података који показују још једно повећање залиха, што је подстакло страхове од глобалног вишка нафте упркос геополитичким ризицима и санкцијама руским произвођачима.

Коментари (0)
