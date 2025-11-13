Цијене нафте падају на најнижи ниво у посљедње три недјеље

Извор:
Цијене нафте пале су данас за четири процента, на најнижи ниво у посљедње три недјеље, при чему се цијена сирове нафте марке Brent тргује око 63 долара по барелу, а америчке сирове нафте марке West Texas Intermediate (WTI) око 58,8 долара по барелу.
Главни разлог за овај исход су страхови од растуће прекомјерне понуде, објавио је Trading Economics.
Међународна агенција за енергију (IEA) упозорила је да је тржиште нафте све неуравнотеженије, са растом глобалних залиха и још већим очекиваним вишком.
Агенција је подигла своје прогнозе и за потражњу и за понуду, сада предвиђајући раст потражње од 788.000 барела дневно ове године и 770.000 сљедеће.
Међутим, очекује се да ће понуда расти брже, за 3,1 милион барела дневно ове године и 2,5 милиона барела сљедеће године.
То би могло довести до вишка од 2,4 милиона барела дневно ове године и четири милиона 2026. године.
МЕА је такође ублажила свој став о врхунцу потражње за нафтом, пројектујући раст потрошње до 2050. године.
Организација земаља извозница нафте (ОПЕК плус), у међувремену, задржала је своју прогнозу потражње, али је напоменула да је глобална понуда премашила потражњу за 500.000 барела дневно у трећем кварталу.
Додатни притисак на цијене дошао је од већих прогноза производње у Сједињеним Државама и података који показују још једно повећање залиха, што је подстакло страхове од глобалног вишка нафте упркос геополитичким ризицима и санкцијама руским произвођачима.
