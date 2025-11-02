Logo

Напад на руску луку Туапсе, избио пожар

02.11.2025

09:28

Украјински напад на Русију
Фото: Screenshot / X

Украјински напад дроном оштетио је и запалио танкер и инфраструктуру на главном нафтном терминалу у кључној руској црноморској луци Туапсе, потврдиле су власти у јужном дијелу Краснодарске Покрајине

Дип стејт наводи да Руси настављају да се инфилтрирају у Покровск проширујући "сиву зону" својих саботажних и извиђачких активности.

Руска војска је у Одеској области напала паркинг камионима с јуришним дроновима, погинуле су двије особе, а једна је повријеђена, потврдила је Државна служба за ванредне ситуације.

Наводи се да је избио пожар на паркингу са камионима, који су спасиоци брзо угасили.

(Укринформ)

