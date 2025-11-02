Напад на руску луку Туапсе, избио пожар

02.11.2025
09:28
Коментари:0
Украјински напад дроном оштетио је и запалио танкер и инфраструктуру на главном нафтном терминалу у кључној руској црноморској луци Туапсе, потврдиле су власти у јужном дијелу Краснодарске Покрајине
Дип стејт наводи да Руси настављају да се инфилтрирају у Покровск проширујући "сиву зону" својих саботажних и извиђачких активности.
Руска војска је у Одеској области напала паркинг камионима с јуришним дроновима, погинуле су двије особе, а једна је повријеђена, потврдила је Државна служба за ванредне ситуације.
Наводи се да је избио пожар на паркингу са камионима, који су спасиоци брзо угасили.
(Укринформ)
Република Српска
17 ч0
Свијет
1 д2
Република Српска
2 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму