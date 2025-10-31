Калабухов: Русија односе са Српском квалификује као стратешке

Извор:
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов изјавио је за Срну да Русија односе са Републиком Српском квалификује као стратешке, јер се реализују у различитим сферама, те изразио захвалност предсједнику Милораду Додику на његовом настојању за развој билатералних односа.
"То се види и кроз велики број састанака које је имао са руским предсједником Владимиром Путином, а недавно је био у Минску гдје је разговарао са руским шефом дипломатије Сергејем Лавровом", нагласио је руски амбасадор.
Он је додао да велики допринос у развоју односа Српске и Русије даје цјелокупно руководство Републике Српске, министри и многи други.
"Упркос разним потешкоћама и притисцима видимо жељу за развој односа у свим доменима. У разговору са обичним људима у Републици Српској видио сам да имају најбољи и најквалитетнији однос са Русијом, са руским градовима и то је наш велики потенцијал који морамо искористити", нагласио је Калабухов.
На питање како деблокирати Источну гасну интерконекцију, која је блокирана у Предсједништву БиХ од бошњачког члана, амбасадор Калабухов је рекао за Срну да Русија нема ништа против такозване диверсификације, али да она мора служити народу.
"Русија је увијек била поуздан партнер што се тиче снабдјевања гасом. Постоје уговори између 'Гаспрома' и фирми у БиХ и ФБиХ, и све иде у добром смјеру. Али, опасност долази од оних који криве Русију, а сами поткопавају енергетску сигурност БиХ одлукама о забрани транспорта руског гаса", истакао је Калабухов.
Излаз из ове ситуације, руски амбасадор види у стварању више могућности увоза руског гаса у БиХ зато што је то енергент који има велику будућност и не угрожава екологију.
"Што се тиче неких тржишних услова, ми смо спремни да понудимо своје капацитете, али само да не буде ових паушалних критика о 'малигном утицају' Русије. Немамо никаквих намјера користити гас као некакво оружје што то некада ради САД, а понекад и ЕУ", нагласио је Калабухов.
Он је поручио да је Русија спремна да сарађује конструктивно и са узајамном профитом за све стране.
