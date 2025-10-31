Logo

Калабухов: Русија односе са Српском квалификује као стратешке

Извор:

СРНА

31.10.2025

11:53

Коментари:

0
Калабухов: Русија односе са Српском квалификује као стратешке
Фото: АТВ

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов изјавио је за Срну да Русија односе са Републиком Српском квалификује као стратешке, јер се реализују у различитим сферама, те изразио захвалност предсједнику Милораду Додику на његовом настојању за развој билатералних односа.

"То се види и кроз велики број састанака које је имао са руским предсједником Владимиром Путином, а недавно је био у Минску гдје је разговарао са руским шефом дипломатије Сергејем Лавровом", нагласио је руски амбасадор.

Он је додао да велики допринос у развоју односа Српске и Русије даје цјелокупно руководство Републике Српске, министри и многи други.

"Упркос разним потешкоћама и притисцима видимо жељу за развој односа у свим доменима. У разговору са обичним људима у Републици Српској видио сам да имају најбољи и најквалитетнији однос са Русијом, са руским градовима и то је наш велики потенцијал који морамо искористити", нагласио је Калабухов.

На питање како деблокирати Источну гасну интерконекцију, која је блокирана у Предсједништву БиХ од бошњачког члана, амбасадор Калабухов је рекао за Срну да Русија нема ништа против такозване диверсификације, али да она мора служити народу.

zlato

Свијет

Још једна велика пљачка послије Лувра: Лопови однијели злато вриједно 12 милиона евра

"Русија је увијек била поуздан партнер што се тиче снабдјевања гасом. Постоје уговори између 'Гаспрома' и фирми у БиХ и ФБиХ, и све иде у добром смјеру. Али, опасност долази од оних који криве Русију, а сами поткопавају енергетску сигурност БиХ одлукама о забрани транспорта руског гаса", истакао је Калабухов.

Излаз из ове ситуације, руски амбасадор види у стварању више могућности увоза руског гаса у БиХ зато што је то енергент који има велику будућност и не угрожава екологију.

"Што се тиче неких тржишних услова, ми смо спремни да понудимо своје капацитете, али само да не буде ових паушалних критика о 'малигном утицају' Русије. Немамо никаквих намјера користити гас као некакво оружје што то некада ради САД, а понекад и ЕУ", нагласио је Калабухов.

Марио Мијатовић

Сцена

Складиштар из БиХ хара у Звездама Гранда

Он је поручио да је Русија спремна да сарађује конструктивно и са узајамном профитом за све стране.

Подијели:

Таг:

Игор Калабухов

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Још једна велика пљачка послије Лувра: Лопови однијели злато вриједно 12 милиона евра

Свијет

Још једна велика пљачка послије Лувра: Лопови однијели злато вриједно 12 милиона евра

1 ч

0
Бањалучани, ово је једини начин да вам се умањи рачун за гријање

Бања Лука

Бањалучани, ово је једини начин да вам се умањи рачун за гријање

1 ч

0
Ерол Маск: Зеленски је лоша украјинска шала

Свијет

Ерол Маск: Зеленски је лоша украјинска шала

1 ч

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Приче из Горње Лупљанице

1 ч

0

Више из рубрике

Лукић: Створени услови за сагласност САД-а и Русије у СБ УН о низу питања везаних за БиХ

Република Српска

Лукић: Створени услови за сагласност САД-а и Русије у СБ УН о низу питања везаних за БиХ

2 ч

0
Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

Република Српска

Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

4 ч

0
Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

Република Српска

Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

4 ч

0
Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

Република Српска

Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner