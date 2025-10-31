Logo

Ерол Маск: Зеленски је лоша украјинска шала

Фото: Танјуг/АП

Ерол Маск, отац америчког предузетника Илона Маска, назвао је предсједника Украјине Владимира Зеленског "лошом украјинском шалом".

"Знате, не бих имао ништа да кажем Зеленском, јер не могу да га видим као предсједника те земље. Д‌јелује ми као неко ко је тамо предсједник захваљујући нечијој подршци", изјавио је Маск за ТАСС.

Он је рекао да Зеленског не види у истом свјетлу као, на примјер, предсједника САД Доналда Трампа или предсједника Русије Владимира Путина.

"Не видим га као лидера Украјине. То је смијешно", истакао је Маск.

Он је појаснио свој недавни одговор на питање у вези са ставом према Путину и Зеленском.

Putin Tramp-15082025

Свијет

Откривено зашто је отказан састанак Трампа и Путина

"Рекао сам да Путина видим као мирног лидера и да слушам шта он говори. Све што он каже има смисла. Али нисам знао шта да кажем о Зеленском", присјетио се Маск.

Он каже да је своје три кћерке, које живе у САД, питао шта мисле о Зеленском и да су све три појединачно и независно рекле да је украјински лидер "зао човјек".

"То нисам рекао ја, него оне. Рекао сам: `У реду.` То оне мисле и можда су у праву. Не знам", додао је Маск.

