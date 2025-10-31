Logo

''Они који нису вјеровали Путину, сада ће дефинитивно морати''

31.10.2025

11:18

Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Они који нису вјеровали руском предсједнику Владимиру Путину 2018. године у вези са "буревесником" и "посејдоном" сада ће морати да вјерују, изјавио је секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на конференцији за новинаре током међународног фестивала "Народи Русије и Заједнице Независних Држава (ЗНД)".

"Ако кажемо да је ово ново оружје - мислим и на ‘буревесник’ и ‘посејдон' - дошло као изненађење, онда могу рећи једну ствар: у томе нема никаквог изненађења", рекао је Шојгу те додао:

"Владимир Владимирович је то рекао са говорнице током свог обраћања Федералној скупштини 2018. године. Друга ствар је што можда неки тада нису вјеровали, али сада ће морати да вјерују".

Иван Скоко

Свијет

Младић из БиХ је јунак Лондона: погледајте како је савладао лопова

Владимир Путин

Sergej Šojgu

