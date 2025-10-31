''Они који нису вјеровали Путину, сада ће дефинитивно морати''

Извор:
Они који нису вјеровали руском предсједнику Владимиру Путину 2018. године у вези са "буревесником" и "посејдоном" сада ће морати да вјерују, изјавио је секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на конференцији за новинаре током међународног фестивала "Народи Русије и Заједнице Независних Држава (ЗНД)".
"Ако кажемо да је ово ново оружје - мислим и на ‘буревесник’ и ‘посејдон' - дошло као изненађење, онда могу рећи једну ствар: у томе нема никаквог изненађења", рекао је Шојгу те додао:
"Владимир Владимирович је то рекао са говорнице током свог обраћања Федералној скупштини 2018. године. Друга ствар је што можда неки тада нису вјеровали, али сада ће морати да вјерују".
