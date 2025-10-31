Скандал у парохијском дому: Свештеник ухваћен са вјереницом парохијана

Извор:
"Помилуј ме, Оче, јер сам згријешио“ – ове би ријечи можда најбоље описале скандал који је потресао малу бразилску заједницу Нова Маринга, гдје је свештеник затечен у крајње непријатној ситуацији.
Наиме, отац Лусијано Брага Симплисио, локални свештеник жупе Наше Госпе од Апарециде, ухваћен је полуго – у свом дому поред цркве, док је вјереница једног од његових парохијана била сакривена испод лавабоа у купатилу.
Инцидент се одиграо 13. октобра у мјесту са око 5.000 становника, у бразилској савезној држави Мато Гросо, око 500 километара источно од границе с Боливијом.
На снимку који се проширио друштвеним мрежама види се тренутак када бијесни младожења, заједно са неколико мушкараца, упада у парохијску кућу тражећи своју несталу вјереницу.
Свештеник, обучен само у шортс, покушава да напусти просторију, али му окупљени не дозвољавају. Вичу на њега, захтијевајући да отвори врата иза којих, како су сумњали, крије младу жену.
"Отвори врата, знамо да је унутра!“, чује се како виче мушкарац док отац Лусијано дјелује збуњено и шокирано, окружен својим мантијама и вјерским предметима.
Када су врата коначно проваљена дрвеном столицом, призор је све оставио без ријечи – 21-годишња дјевојка пронађена је сакривена испод лавабоа, уплакана и видно уплашена. На себи је имала само мајицу на бретеле и шортс.
Ипак, и свештеник и млада жена негирали су било какву интимну везу.
Отац Лусијано тврдио је да је дјевојка била код њега јер јој је било потребно да се истушира послије напорног дана проведеног у цркви.
"Није било ничег неприкладног, само се туширала", изјавио је Симплисио, преноси бразилски портал "Термометро да Полициа".
Снимак инцидента убрзо је постао виралан и подијелио становнике малог града. Док једни бране свештеника, други сматрају да је његово понашање недопустиво за човјека Цркве.
Због огромне медијске пажње, дијецеза у Дијамантину, која надгледа жупу Наше Госпе од Апарециде, покренула је интерну истрагу о његовом понашању.
У званичном саопштењу наводи се:
"У интересу Цркве и вјерника, предузете су све канонске мјере. Молимо вјернике за разумијевање и молитву".
Истрага би требало да утврди да ли је отац Симплисио прекршио Канонски закон из 1983. године, који строго забрањује свештеницима Латинске цркве да улазе у емотивне или сексуалне односе.
У међувремену, млада жена је поднијела полицијску пријаву, тврдећи да је видео објављен без њене сагласности и да јој је тиме нарушена приватност.
Иако обоје поричу било какав гријех, читава прича је изазвала буру у Бразилу и широм интернета – јер, како би рекли многи корисници мрежа, "ово је ситуација коју ни латино теленовеле не би осмислиле“.
SACERDOTE EN ESCÁNDALO: SORPRENDIDO SEMIDESNUDO CON LA PROMETIDA DE UN FELIGRÉS EN BRASIL— EL ESPECTADOR HN 🇭🇳 (@ElEspectadorHn) October 18, 2025
Un escándalo ha sacudido a la comunidad de Nova Maringá, en el estado brasileño de Mato Grosso, tras la difusión de un video en el que se observa al sacerdote Luciano Braga Simplício… pic.twitter.com/sd01M88UWw
