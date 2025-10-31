Logo

Злата Петровић ставила тачку на спекулације: Будућој снајки упутила дирљиву поруку

Извор:

Гранд

31.10.2025

10:02

Коментари:

0
Пјевачица Злата Петровић данас је пуна поноса и радост због синовљеве среће радо истиче, а детаљи приватне преписке процурели су у јавност.

Јован Пејић, син певачице Злате Петровић и водитеља Зорана Пејића Пеје, данас прославља годишњицу емотивне везе са својом изабраницом Еном Чолић.

Тим поводом је Јованова мајка, фолк звијезда Злата Петровић, будућој снајки послала поруку.

Злата је тиме ставила тачку на поједине спекулације како су она и Ена у лошим односима, а дирљиву фолкеркину поруку управо је Чолићева објавила на свом Инстаграм сторију.

"Драга моја дјечице, среће моје, љубави моје и све што имам на овом свијету. Свим срцем и душом вам честитам годишњицу ваше прелепе љубави! Нека вам драги Господ Бог подари сву срећу овог свијета и да вам да да цијели живот се овако волите и да остарите заједно! Љубим вас и волим увијек и заувијек! Љубим, волим. Ваша мајкица", поручила је Злата.

Д‌јевојка Пеје јуниора је и одговорила одмах на лијепе ријечи које је Злата њој и Јовану Пејићу упутила.

"Најбоља свекрва на свијету", истакла је Ена.

Подсјетимо, Ена Чолић и Јован Пејић Пеја започели су везу прије тачно годину дана током учешћа у једном ријалитију, а њихова љубав била је јача од бројних препрека и уживају заједно пуних годину дана.

