Пет особа ухапшено због смрти унука Роберта Де Нира

Пет особа је ухапшено данас под оптужбама у вези са смрћу од предозирања унука америчког глумца Роберта Де Нира и ћерке Криса Стајна, гитаристе групе Блонди, 2023. године, рекли су извори из полиције за АБЦ њуз.
Софија Маркс, позната као Принцеза Перкосета, оптужена је 2023. године за продају дроге која је те године изазвала смрт Де Нировог унука, Леандра Де Нира-Родригеза.
Петорица нових оптужених - Грант МекАјвер, Брус Еперсон, Еди Барето, Џон Николас и Рој Николас - наводно су били чланови криминалне мреже која је дистрибуирала хиљаде фалсификованих опиоидних пилула на рецепт са фентанилом и другим дрогама, тинејџерима и младим људима који живе у Њујорку, саопштили су тужиоци.
Према оптужници, пилуле фентанила које су оптужени дистрибуирали изазвале су смрт троје деветнаестогодишњака, укључујући Леандра Де Нира-Родригеза и Акиру Стајн, која је била кћерка Криса Стајна, суоснивача групе Блонди.
У оптужници се не наводе имена жртава, али су извори из полиције потврдили имена за АБЦ њуз.
