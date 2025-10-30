Logo

Пет особа ухапшено због смрти унука Роберта Де Нира

Извор:

Б92

30.10.2025

20:28

Коментари:

0
Пет особа ухапшено због смрти унука Роберта Де Нира

Пет особа је ухапшено данас под оптужбама у вези са смрћу од предозирања унука америчког глумца Роберта Де Нира и ћерке Криса Стајна, гитаристе групе Блонди, 2023. године, рекли су извори из полиције за АБЦ њуз.

Софија Маркс, позната као Принцеза Перкосета, оптужена је 2023. године за продају дроге која је те године изазвала смрт Де Нировог унука, Леандра Де Нира-Родригеза.

Петорица нових оптужених - Грант МекАјвер, Брус Еперсон, Еди Барето, Џон Николас и Рој Николас - наводно су били чланови криминалне мреже која је дистрибуирала хиљаде фалсификованих опиоидних пилула на рецепт са фентанилом и другим дрогама, тинејџерима и младим људима који живе у Њујорку, саопштили су тужиоци.

Према оптужници, пилуле фентанила које су оптужени дистрибуирали изазвале су смрт троје деветнаестогодишњака, укључујући Леандра Де Нира-Родригеза и Акиру Стајн, која је била кћерка Криса Стајна, суоснивача групе Блонди.

У оптужници се не наводе имена жртава, али су извори из полиције потврдили имена за АБЦ њуз.

Подијели:

Таг:

Robert de Niro

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Роберт де Ниро добија почасну Златну палму

Култура

Роберт де Ниро добија почасну Златну палму

6 мј

0
Гледаоци једва чекају да виде Роберта де Нира у новој улози

Култура

Гледаоци једва чекају да виде Роберта де Нира у новој улози

10 мј

0
Овако је Роберт де Ниро играо коло у Београду

Сцена

Овако је Роберт де Ниро играо коло у Београду

11 мј

0
Трамп жестоко испрозивао Де Нира: ''Патетични лудак''

Свијет

Трамп жестоко испрозивао Де Нира: ''Патетични лудак''

1 год

0

Више из рубрике

Бањалучка пјевачица се огласила након ланчаног судара у којем је учествовала

Сцена

Бањалучка пјевачица се огласила након ланчаног судара у којем је учествовала

1 ч

0
Сидни Свини опет "запалила" мреже: Позирала у провидној хаљини

Сцена

Сидни Свини опет "запалила" мреже: Позирала у провидној хаљини

3 ч

0
Тенисерка повећала груди: "Нисам ставила ништа 'лудо', нисмо роботи"

Сцена

Тенисерка повећала груди: "Нисам ставила ништа 'лудо', нисмо роботи"

5 ч

0
Бијонс објавила фотографију кћерке и мајке па збунила фанове

Сцена

Бијонс објавила фотографију кћерке и мајке па збунила фанове

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Калабухов: ОХР постао препрека на путу унутрашњег дијалога у БиХ, Шмит нема легитимитет

21

40

Тестирање нуклеарног оружја: САД не планирају детонације већих размјера?

21

35

У језивом судару код Бањалуке погинули отац и син

21

20

Вреба нова превара: Зауставио се да помогне момку у невољи, умало настрадао!

21

13

Венс о нуклеарним пробама: Треба провјерити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner