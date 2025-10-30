Сидни Свини опет "запалила" мреже: Позирала у провидној хаљини

Извор:
30.10.2025
Глумица Сидни Свини опет је у центру пажње и то због истицања својих груди.
Она се појавила у смјелом издању Variety's 2025 Power of Women одржаном у Беверли Хилсу, на којем је уједно и промовисала свој нови филм “Кристи”.
#SydneySweeney— Flick Hero (@Kiran_PsyFlick) October 30, 2025
Sydney Sweeney absolutely shines in a sheer silver gown at Variety's 2025 Power of Women event! ✨ The iconic sheer look and her sleek blonde bob stole the spotlight. She's a true fashion powerhouse! pic.twitter.com/OpdMMRe9A9
Позирала је на црвеном тепиху у сребреној, провидној хаљини испод које се дословно све види. Хаљина је дизајнера Кристијана Кована из колекције за прољеће 2026. године. Горњи дио хаљине с лепршавим полудугим, благо спуштеним рукавима опуштено пада на њену кожу и осликава груди, док креацију у струку красе набори.
Дуга је све до пода, а уз њу је Сидни носила сребрне Џими Чу сандале с високом штиклом и накит бренда EFFY.
Све је то употпунила нашминкана у земљаним тоновима, са новом ретро фризуру коју је већ представила прије неколико дана.
