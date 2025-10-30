Logo

Сидни Свини опет "запалила" мреже: Позирала у провидној хаљини

Извор:

Агенције

30.10.2025

18:32

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Глумица Сидни Свини опет је у центру пажње и то због истицања својих груди.

Она се појавила у смјелом издању Variety's 2025 Power of Women одржаном у Беверли Хилсу, на којем је уједно и промовисала свој нови филм “Кристи”.

Позирала је на црвеном тепиху у сребреној, провидној хаљини испод које се дословно све види. Хаљина је дизајнера Кристијана Кована из колекције за прољеће 2026. године. Горњи дио хаљине с лепршавим полудугим, благо спуштеним рукавима опуштено пада на њену кожу и осликава груди, док креацију у струку красе набори.

Дуга је све до пода, а уз њу је Сидни носила сребрне Џими Чу сандале с високом штиклом и накит бренда EFFY.

Све је то употпунила нашминкана у земљаним тоновима, са новом ретро фризуру коју је већ представила прије неколико дана.

