Бијонс објавила фотографију кћерке и мајке па збунила фанове

30.10.2025
14:52
Коментари:0
Пјевачица Бијонсе објавила је фотографију кћерке Блу Ајви Картер и мајке Тине Кнолс на Инстаграму која је збунила њене фанове.
У питању је фотографија тачније селфи који је направила Блу Ајви током гламурозне свечаности "Angel Ball" у Њујорку.
Како се види, носила је елегантну хаљину у пудер розе боји, док је њена бака била у тоалети са рукавицама од тила.
Највећу пажњу нису привукле одјевне комбинације, већ невјероватна сличност коју Блу Ајви дијели са мамом Бијонсе. Многи су се питали да је то Бијонс или њена кћерка.
"Човјече, мислио сам да си ово ти (мисли на Бијонсе)", "Блу Ајви је иста Бијонсе", писали су једни.
И управо је ту настала пометња међу корисницима Инстаграма, јер су многи мислили да је на фотографији сама Бијонсе, а не њена кћерка.
Поп дива често је активна на друштвеним мрежама. Она врло често качи на свом Инстаграму фотографије из пословног, али и приватног живота.
"Човјече, мислио сам да си ово ти (мисли на Бијонсе)", "Блу Ајви је иста Бијонсе", писали су једни.
И управо је ту настала пометња међу корисницима Инстаграма, јер су многи мислили да је на фотографији сама Бијонсе, а не њена кћерка.
Поп дива често је активна на друштвеним мрежама. Она врло често качи на свом Инстаграму фотографије из пословног, али и приватног живота.
Најновије
Најчитаније
17
11
16
54
16
53
16
49
16
46
Тренутно на програму