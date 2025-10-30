Водитељка Бинга онесвијестила се у емисији уживо

Водитељка квиза "Бинго" на Хепи телевизији, Маша Зиповски, онесвијестила се синоћ, 29. октобра, током емисије која је уживо емитована.

Маша је читала бројеве извучене из бубња, да би јој у једном тренутку изненада позлило. Док је изговарала бројеве, ништа није слутило на било какав проблем, а потом се само срушила и нестала из кадра.

На друштвеним мрежама појавио се снимак овог тренутка, на којем се види како водитељка пада, сниматељ престаје да снима, притрчава јој у помоћ, а програм је прекинут, пишу Независне новине.