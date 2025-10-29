Logo

Продужен притвор трансродној особи коју је Вујадин Савић пријавио за уцјену

29.10.2025

14:43

Коментари:

0
Продужен притвор трансродној особи коју је Вујадин Савић пријавио за уцјену
Фото: Инстаграм

Трансродној особи А. К. (21) коју је Вујадин Савић пријавио за уцјену, продужен је притвор.Након што је трансродна особа А. К. (21), ухапшена због сумње да је уцјењивала бившег фудбалера Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама, послије хапшења је смјештена у притвор у регуларну собу мушког одјељења Централног затвора.

Њој је одређен притвор од 30 дана због опасности уништења доказа, а сада је како сазнаје Блиц трансродној особи А. К. продужен притвор.

Вујадин Савић је предложио супругу за свједока у поступку против А.К.

Вујадин Савић је приликом пријаве предложио супругу Мирку Васиљевић и још једну особу као свједоке и навео да они имају непосредна сазнања о томе шта је А.К. радила. Он је навео да су Мирка и та особа били свједоци кроз шта је пролазио током наводног уцијењивања – рекао је извор раније, па је додао:– С обзиром на то да је она једна од 2 сведока који треба да се испитају у овом случају она би требало да се саслуша у периоду од шест мјесеци, преноси Блиц.

То је период предвиђен за истрагу будући да је притворски предмет у питању. У супротном, осумњичена ће бити пуштена на слободу. Иначе, докле год Мирка Васиљевић има оправдања за спреченост на долазак на рочиште може одлагати саслушање у тужилаштву.

Подијели:

Таг:

Vujadin Savić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Нова драма: Рале покупио сав новац и побјегао, док Ану Николић избацују из хотела у Дубаију

1 ч

0
Умрла сестра Биље Крстић

Сцена

Умрла сестра Биље Крстић

2 ч

0
Пјевач тврди: Доктор ми је рекао да је смрт Халида Бешлића могла бити спријечена

Сцена

Пјевач тврди: Доктор ми је рекао да је смрт Халида Бешлића могла бити спријечена

2 ч

0
Испливала заборављена урнебесна анегдота о Томи Здравковићу

Сцена

Испливала заборављена урнебесна анегдота о Томи Здравковићу

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner