Продужен притвор трансродној особи коју је Вујадин Савић пријавио за уцјену

29.10.2025
14:43
Коментари:0
Трансродној особи А. К. (21) коју је Вујадин Савић пријавио за уцјену, продужен је притвор.Након што је трансродна особа А. К. (21), ухапшена због сумње да је уцјењивала бившег фудбалера Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама, послије хапшења је смјештена у притвор у регуларну собу мушког одјељења Централног затвора.
Њој је одређен притвор од 30 дана због опасности уништења доказа, а сада је како сазнаје Блиц трансродној особи А. К. продужен притвор.
Вујадин Савић је предложио супругу за свједока у поступку против А.К.
Вујадин Савић је приликом пријаве предложио супругу Мирку Васиљевић и још једну особу као свједоке и навео да они имају непосредна сазнања о томе шта је А.К. радила. Он је навео да су Мирка и та особа били свједоци кроз шта је пролазио током наводног уцијењивања – рекао је извор раније, па је додао:– С обзиром на то да је она једна од 2 сведока који треба да се испитају у овом случају она би требало да се саслуша у периоду од шест мјесеци, преноси Блиц.
То је период предвиђен за истрагу будући да је притворски предмет у питању. У супротном, осумњичена ће бити пуштена на слободу. Иначе, докле год Мирка Васиљевић има оправдања за спреченост на долазак на рочиште може одлагати саслушање у тужилаштву.
