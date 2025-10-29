Logo

Пјевач тврди: Доктор ми је рекао да је смрт Халида Бешлића могла бити спријечена

Извор:

Агенције

29.10.2025

12:42

Пјевач тврди: Доктор ми је рекао да је смрт Халида Бешлића могла бити спријечена
Фото: Youtube

Легендарни пјевач Халид Бешлић сахрањен је 13. октобра у емотивној атмосфери која је окупила више од 50.000 људи.

Иако се фолкер мјесецима борио за живот у болници, његови пријатељи су до посљедњег тренутка мислили да ће успјети да изађе као побједник из ове битке.

Мостар

Градови и општине

Здравствени радници у ХНК изашли на улице, траже повећање коефицијента

Халид Муслимовић је забиљежио њихов посљедњи телефонски разговор, а како је сада изјавио за "Скандал", увјерен је да је његова смрт могла бити спријечена, што му је рекао и доктор.

"Јако ми је жао што је отишао, могао је бити са нама још дуго времена, нарочито када ми је доктор Ђајић, један његов пријатељ на комеморацији рекао да је то могло бити спречено. Рекао ми је 'Овај живот је јефтино продан'. Да је то било на вријеме санирано, то су неке ситне ствари... Сада њега нема и то више не важи, ту су његове пјесме, ту је његов лик, сјећање на заједничке концерте", рекао је он.

Игор Бјелошевић

БиХ

Преминуо Игор Бјелошевић - радник СДП-а БиХ

"Било ми је драго што сам га чуо. Драго ми је и то сам забиљежио. Ја сам њега звао и укључили смо камере. Глупо је, човјек лежи у болници, ја да га питам како си и шта ће бити. Окренуо сам тему и почео неке глупости да ваљам. То ми је нека јако добра слика, гдје се обојица смијемо максимално, као да нам неко прича неке вицеве. Чувам ту слику и направићу себи да је уоквирим и ставићу на неко добро мјесто за сва времена. Знао сам да је тешка ситуација, али сам контао да медицина може ту нешто направити. Два дана прије сам се чуо са његовим сином Дином и он је саопштио да је ситуација тешка. Он ми је рекао да неће ово дуго потрајати, онда сам све знао, чим дијете за оца тако каже", рекао је Халид Муслимовић са "Скандал".

Халид Бешлић

Halid Muslimović

