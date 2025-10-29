Logo

Преминуо Игор Бјелошевић - радник СДП-а БиХ

Извор:

Агенције

29.10.2025

12:26

Игор Бјелошевић
Фото: СДП

Дугогодишњи упосленик Социјалдемократске партије Босне и Херцеговине Игор Бјелошевић преминуо је у уторак.

Од њега се на званичним страницама опростио СДП те су навели како је био цијењени колега и вољени друг.

"Обавјештавамо јавност да је наш цијењени колега и вољени друг, дугогодишњи упосленик Социјалдемократске партије Босне и Херцеговине Игор Бјелошевић синоћ преминуо. О детаљима сахране ћемо накнадно обавијестити јавност. Друже, нека ти је лака земља", навели су из СДП-а.

Бјелошевић је у СДП-у радио у Служби за аналитику и одржавање ИТ система на позицији секретара.

SDP

SDP BiH

