Бубић: Уставни суд на ванредној о апелацији против пресуде Суда БиХ

Извор:

СРНА

29.10.2025

09:05

Коментари:

0
Фото: Срна

На ванредној сједници Уставног суда БиХ, која је заказана за уторак, 4. новембра, биће разматрана апелација предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ, рекао је Срни Горан Бубић, адвокат предсједника Додика.

Бубић је навео да објављеним дневним редом није предвиђено да Уставни суд тај дан разматра и апелацију поднесену 5. септембра у односу на одлуку Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ о одузимању мандата предсједника и расписивању пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Радник / Илустративна фотографија

Свијет

Што си дошао да будеш сиротиња у Њемачкој: Гастарбајтер испрозивао Балканце

"У дневном реду је само апелација против кривичне пресуде. То се види и по броју, јер је број за апелацију у односу на одлуку ЦИК-а другачији", појаснио је Бубић.

Он је додао да постоји могућност да Уставни суд БиХ споји предмете.

"Не видим нацрт одлуке. Обично буде нацрт. За сада (на сајту суда) има тај дневни ред", рекао је Бубић.

Ванредна сједница Уставног суда на којој ће одлучивати о меритуму о апелацији заказана је за уторак, 4. новембра у 13.00 часова.

evri novac kovanice

Економија

Погледајте да ли имате ове кованице, неки су спремни да плате више од 10.000 евра

Суд БиХ осудио је предсједника Републике Српске Милорада Додика на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".

Додику је суђено за кривично дјело које је уведено у Кривични закон БиХ на основу одлуке Шмита.

Апелација на пресуду Суда БиХ је поднесена Уставном суду БиХ, јер је то неопходан корак да би се овај случај могао наћи пред Европским судом за људска права у Стразбуру.

Осим ове, правни тим предсједника Додика поднио је Уставном суду БиХ и апелацију на одлуку ЦИК-а о одузимању мандата предсједника и расписивању пријевремених избора за предсједника Српске.

Горан Бубић

Милорад Додик

Уставни суд БиХ

Суд БиХ

11

06

