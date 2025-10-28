Ево када ће Уставни суд БиХ одлучивати о Додиковој апелацији

Извор:
АТВ
28.10.2025
19:02
Коментари:0
Уставни суд БиХ ће 4. новембра 2025. године одлучивати о меритуму по апелацији Милорада Додика, најављено је из Уставног суда БиХ.
Тим Милорада Додика поднио је двије апелације Уставном суду БиХ – једну 5. августа у односу на пресуду Суда БиХ, другу 5. септембра у односу на одлуку ЦИК-а о одузимању мандата предсједника и расписивању пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
Милорад Додик у оквиру апелација тражио је и привремене мјере за примјену пресуде Суда БиХ и одлуке ЦИК-а, али Суд до данас о томе није одлучивао. Умјесто тога, одлучиваће о самом садржају апелације на 10. ванредној пленарној сједници Суда која је заказана за 13 сати.
Најновије
Најчитаније
19
20
19
15
19
06
19
02
18
57
Тренутно на програму