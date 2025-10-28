Logo

Ево када ће Уставни суд БиХ одлучивати о Додиковој апелацији

Извор:

АТВ

28.10.2025

19:02

Коментари:

0
Ево када ће Уставни суд БиХ одлучивати о Додиковој апелацији
Фото: АТВ

Уставни суд БиХ ће 4. новембра 2025. године одлучивати о меритуму по апелацији Милорада Додика, најављено је из Уставног суда БиХ.

Тим Милорада Додика поднио је двије апелације Уставном суду БиХ – једну 5. августа у односу на пресуду Суда БиХ, другу 5. септембра у односу на одлуку ЦИК-а о одузимању мандата предсједника и расписивању пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Милорад Додик у оквиру апелација тражио је и привремене мјере за примјену пресуде Суда БиХ и одлуке ЦИК-а, али Суд до данас о томе није одлучивао. Умјесто тога, одлучиваће о самом садржају апелације на 10. ванредној пленарној сједници Суда која је заказана за 13 сати.

