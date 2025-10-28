Logo

Незапамћен случај: Мајору ОС БиХ због муљаже одузета НАТО дозвола!

Извор:

Глас Српске

28.10.2025

15:53

Коментари:

2
Незапамћен случај: Мајору ОС БиХ због муљаже одузета НАТО дозвола!

Штабни официр из БиХ, на позицији у НАТО структурама, остао је без дозволе за приступ тајним подацима, потврђено је за „Глас“ из више извора.

У центру незапамћеног скандала се, наиме, према тврдњама саговорника блиских ресору одбране, нашао мајор Мемсудин Памук који је на позицији у Команди Савезничких снага за Европу (SHAPE) у белгијском Монсу.

- По први пут у историји, мајор Памук, лице на позицији у структурама НАТО, изгубио је дозволу за приступ тајним подацима и то усред мандата – рекао је извор „Гласа Српске

Како незванично сазнаје Глас, провјерама је утврђено да штабни официр, који је имао приступ повјерљивим НАТО документима, нема завршену средњу школу.

- Иако се на папиру водио као особа са високом стручном спремом, провјере су показале да његово образовање није валидно. У дипломатским и безбједносним круговима већ се саркастично коментарише да су најопаснији они са факултетом, али без средње школе. То, наравно, није била препрека да га министар одбране БиХ предложи, а да га бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић именује на међународну позицију – каже саговорник „Гласа“.

Међутим, ни ту није крај скандалу.

- Поменути мајор Памук, према поузданим изворима, близак је рођак бившег Бећировићевог шефа кабинета, Горана Бехмена што већ довољно објашњава и начин и мотивацију иза овог именовања. А да све прође без буке и објашњења побринуо се сам Бећировић, који је разрјешење истог човјека уврстио на дневни ред Предсједништва БиХ али, наравно, у свом стилу без иједног образложења зашто – тврди извор „Гласа Српске“.

Саговорници, који су инсистирали на анонимности, упозоравају да ће мјесто БиХ у Монсу, уколико не успије да врати изгубљено повјерење НАТО, бити препуштено некој другој партнерској земљи.

- Када некомпетентност, непотизам и политичка трговина постану норма, оваква БиХ постаје предмет спрдње унутар истих институција у којима покушава доказати да је озбиљан партнер. Они који су такве постављали праве се да не знају ништа и настоје скандал сахранити тишином. И док се чека нова афера питамо се да ли ће ико за ову преузети одговорност – каже саговорник „Гласа“ наводећи да овакав преседан озбиљно доводи у питање кредибилитет свих безбједносних дозвола и способност институција БиХ да гарантују повјерљивост и поузданост својих представника у међународним војним структурама.

Из Министарства одбране БиХ није стигао одговор у вези са питањима које се односе на случај мајора Мемсудина Памука.

Подијели:

Тагови:

NATO

OS BiH

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Одлази Кристијан Шмит?!

БиХ

Одлази Кристијан Шмит?!

2 ч

4
Спот посвећен Рами Исаку

БиХ

''Селим се из ове државе'': Снимили пјесму о Рами Исаку

4 ч

1
Кошарац: Идеја да Представнички дом бира преговарача са ЕУ - покушај прегласавања воље Срба

БиХ

Кошарац: Идеја да Представнички дом бира преговарача са ЕУ - покушај прегласавања воље Срба

6 ч

0
На Међународном аеродрому у Сарајеву симулација пада авиона са 24 путника и 6 чланова посаде

БиХ

На Међународном аеродрому у Сарајеву симулација пада авиона са 24 путника и 6 чланова посаде

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner