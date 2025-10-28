Цвијановић: Вријеме је да се БиХ одрекне лоших услуга спољних дестабилизатора

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да политичко Сарајево наставља своју борбу за Кристијана Шмита те поручила да је вријеме да се БиХ одрекне лоших услуга спољних дестабилизатора.
"Изгледа да је дошло задње вријеме, чим Савјету безбједности УН пишу Бакир Изетбеговић и Шефик Џаферовић, и то у својству БИВШИХ чланова Предсједништва", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Очигледно је, како је навела, да су у својој жељи да ОХР настави урушавати демократију и народну вољу у БиХ све усамљенији, па посежу за очајничким потезима.
"Како год, вријеме је да се БиХ одрекне лоших услуга спољних дестабилизатора, а да демократске институције коначно почну да раде свој посао. Позитивно је то што је све више важних актера у свијету који то схватају", додала је Цвијановићева.
Изетбеговић и Џаферовић упутили су писмо чланицама Савјета безбједности УН поводом предстојеће сједнице о ситуацији у БиХ у којем изражавају забринутост због, како си навели, све учесталијих најава да ће у оквиру расправе покушати да се отвори и питање будућности ОХР-а.
