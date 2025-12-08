Савјет ЕУ усвојио уредбу о враћању нелегалних миграната

Извор:
Савјет ЕУ усвојио је уредбу којом се убрзавају и поједностављују поступци за враћање особа које нелегално бораве у државама чланицама ЕУ.
Уредба дефинише процедуре за враћање нелегалних миграната из свих земаља ЕУ, намеће обавезе онима који немају право боравка и успоставља алате за сарадњу међу чланицама блока, објављено је на сајту ЕУ.
Осим тога, омогућава се чланицама ЕУ да успоставе центре за повратак у треће земље.
Расмус Стоклунд, министар за имиграцију и интеграцију Данске, чија земља предсједава ЕУ, рекао је да је одушевљен усвајањем уредбе, пошто три од четири нелегална мигранта којима је издата одлука о повратку остају у ЕУ, умјесто да се врате кући.
''Вјерујем да нови скуп правила може значајно да помогне у побољшању ових бројева. Први пут ће држављани трећих земаља који нелегално бораве имати обавезе, а чланице ће имати много бољи сет алата. На примјер, биће могуће дуже задржавање, а забране уласка ће бити дуже'', рекао је Стоклунд.
Он је додао да ће уредба омогућити ЕУ и једној или више чланица да склопе аранжман или споразум са трећом земљом о центрима за повратак.
