Савјет ЕУ усвојио уредбу о враћању нелегалних миграната

Извор:

СРНА

08.12.2025

18:53

Коментари:

0
Савјет ЕУ усвојио је уредбу којом се убрзавају и поједностављују поступци за враћање особа које нелегално бораве у државама чланицама ЕУ.

Уредба дефинише процедуре за враћање нелегалних миграната из свих земаља ЕУ, намеће обавезе онима који немају право боравка и успоставља алате за сарадњу међу чланицама блока, објављено је на сајту ЕУ.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећемо прихватити мигранте, а нећемо ни плаћати за мигранте других земаља

Осим тога, омогућава се чланицама ЕУ да успоставе центре за повратак у треће земље.

Расмус Стоклунд, министар за имиграцију и интеграцију Данске, чија земља предсједава ЕУ, рекао је да је одушевљен усвајањем уредбе, пошто три од четири нелегална мигранта којима је издата одлука о повратку остају у ЕУ, умјесто да се врате кући.

''Вјерујем да нови скуп правила може значајно да помогне у побољшању ових бројева. Први пут ће држављани трећих земаља који нелегално бораве имати обавезе, а чланице ће имати много бољи сет алата. На примјер, биће могуће дуже задржавање, а забране уласка ће бити дуже'', рекао је Стоклунд.

илу-невријеме-бура-море

Свијет

Пронађена два преживјела мигранта након трагедије код Крита

Он је додао да ће уредба омогућити ЕУ и једној или више чланица да склопе аранжман или споразум са трећом земљом о центрима за повратак.

Тагови:

Evropska unija

Savjet Evrope

migranti

