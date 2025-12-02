Румуни ухапшени у Хрватској: За паре превозили мигранте

Извор:
Два Румуна су ухапшена јер је утврђено да су на подручју Слуња у аутомобилу румунских регистарских ознака превозила групу странаца који су незаконито ушли у Хрватску.
Румунски држављани, 36-годишњак и 23-годишњак, синоћ су предани притворском надзорнику Полицијске управе карловачке, а из управе истичу а су Румуни мигранте превозили из користољубља за унапријед договорени износ.
Након криминалистичког истраживања карловачке полиције, мушкарци се сумњиче за кривично дјело противзаконитог улажења, кретања и боравка из Кривичног закона те је против њих поднесена пријава надлежном државном тужилаштву.
Страни држављани које су превозили затечени су и збринути према Закону о странцима, а према 36-годишњем возачу додатно се поступало и по Закону о сигурности саобраћаја јер је у возилу превозио више особа него што је допуштено, наводи ова полицијска управа.
