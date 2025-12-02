Logo
Large banner

Румуни ухапшени у Хрватској: За паре превозили мигранте

Извор:

СРНА

02.12.2025

16:51

Коментари:

0
Румуни ухапшени у Хрватској: За паре превозили мигранте
Фото: Pexels

Два Румуна су ухапшена јер је утврђено да су на подручју Слуња у аутомобилу румунских регистарских ознака превозила групу странаца који су незаконито ушли у Хрватску.

Румунски држављани, 36-годишњак и 23-годишњак, синоћ су предани притворском надзорнику Полицијске управе карловачке, а из управе истичу а су Румуни мигранте превозили из користољубља за унапријед договорени износ.

Месо

Економија

Утврђена бактерија: Овај месни производ се повлачи са тржишта

Након криминалистичког истраживања карловачке полиције, мушкарци се сумњиче за кривично дјело противзаконитог улажења, кретања и боравка из Кривичног закона те је против њих поднесена пријава надлежном државном тужилаштву.

Страни држављани које су превозили затечени су и збринути према Закону о странцима, а према 36-годишњем возачу додатно се поступало и по Закону о сигурности саобраћаја јер је у возилу превозио више особа него што је допуштено, наводи ова полицијска управа.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

migranti

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се НИС: Обустављамо рад

Србија

Огласио се НИС: Обустављамо рад

7 ч

0
Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

Бања Лука

Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

7 ч

0
У четвртак славимо Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта је строго забрањено радити на овај празник

Друштво

У четвртак славимо Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта је строго забрањено радити на овај празник

7 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Регион

Младић (28) ухапшен због сумње да је користио фалсификоване новчанице

7 ч

0
Случај пожара у дискотеци у Кочанима - сви оптужени негирали кривицу

Регион

Случај пожара у дискотеци у Кочанима - сви оптужени негирали кривицу

8 ч

0
Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

Регион

Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

9 ч

0
Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

Регион

Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner