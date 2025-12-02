Случај пожара у дискотеци у Кочанима - сви оптужени негирали кривицу

Извор:
РТС
02.12.2025
15:19
Сви оптужени за пожар у дискотеци "Пулс" у Кочану, у којем су страдале 62 углавном младе особе, а преко 200 их је било повријеђено, изјаснили су се на рочишту да нису криви, јављају тамошњи медији.
Свих 35 оптужених појединаца и представника три компаније за пожар у "Пулсу" изјаснили су се да нису криви за кривична дјела која им стављају на терет.
Првооптужени Дејан Јованов, власник "Пулса", на питање судије Дијане Груевске-Илиевске да ли разумије оптужбе против њега, одговорио је да зна за шта је оптужен, али да се не осјећа кривим за кривична дјела која му се стављају на терет.
- Знам и разумијем за шта сам оптужен. Не осјећам се кривим за ове злочине који ми се стављају на терет - рекао је првооптужени.
Његов син Михаил Јованов, такође, рекао је да се не осјећа кривим за дјела за која је оптужен.
Отац повријеђеног дјетета и брат првооптуженог Тодор Јованов изјаснио се, такође, да није крив.
Оптужена Милка Едровска је изразила саучешће породицама погинулих, додајући да зна њихову бол и нагласила да се не осјећа кривом, пренијели су скопски медији.
Окривљени Огњан Георгиев навео је да не зна зашто је оптужен, као и зашто се налази у суду, додајући да се не осјећа кривим.
- Пензионер сам и било какво кривично дјело за које се теретим је самим тим застарјело. Нисам крив и требало би да будем слободан, а вјероватно сам оптужен да бих био у броју, да нас буде више. Након излагања мог адвоката, желим да суд то узме у обзир и донесе одлуку да будем ослобођен - рекао је Георгиев.
Љупчо Стаменков се, као и остали оптужени изјаснио да не осјећа кривицу и да не зна зашто се против њега води поступак.
Бивши градоначелник Кочана Окривљени Николчо Гоцев је одбацио кривицу, као и Ратко Димитров.
Кривицу су негирали и Николчо Илиев, један од бивших градоначелника Кочана, Љупчо Папазов, такође некадашњи градоначелник, Јане Јанчевски, Лазар Захаријев, Ивица Грозданов, Мартин Ђорђијев, који је био дио обезбјеђења и Стојанчо Димитриев.
Бивши директор Дирекције за заштиту и спасавање и садашњи министар Беким Максути рекао је да се не осјећа кривим и сматра да је оптужница политички мотивисана, а докази правно неосновани.
И оптужени Џеват Селмани, Љупчо Грнчиштанов, бивши министри економије Ваљон Сараћини и Крешник Бектеши су се изјаснили као невини.
Џеваир Камбери, Шофкет Хазари и Зоран Николовски, Беким Хаџиу, Арлинда Касапи, Миле Ампов, Блашка Ефтимова, Весна Кузмановска Размена Чекић-Дуровић, те власник агенције за обезбјеђење Рубикон, Александар Начев такође не осјећају кривицу за кривична дјела за која су осумњичени и оптужени.
Правна лица "MMMM Cafe LLC", "Rubicon Securities" и "Venci Project" изјавила су да не признају оптужницу.
Сви су, током изјашњавања, изразили најдубља саучешћа породицама страдалих.
Суђење за пожар у "Пулсу", који се догодио 16 марта ове године, почело је прошлог мјесеца и ово је друго рочиште.
