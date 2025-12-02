Logo
Large banner

Случај пожара у дискотеци у Кочанима - сви оптужени негирали кривицу

Извор:

РТС

02.12.2025

15:19

Коментари:

0
Случај пожара у дискотеци у Кочанима - сви оптужени негирали кривицу

Сви оптужени за пожар у дискотеци "Пулс" у Кочану, у којем су страдале 62 углавном младе особе, а преко 200 их је било повријеђено, изјаснили су се на рочишту да нису криви, јављају тамошњи медији.

Свих 35 оптужених појединаца и представника три компаније за пожар у "Пулсу" изјаснили су се да нису криви за кривична дјела која им стављају на терет.

Витамини таблете

Здравље

Ово су рани знакови недостатка витамина Ц: Не игноришите их

Првооптужени Дејан Јованов, власник "Пулса", на питање судије Дијане Груевске-Илиевске да ли разумије оптужбе против њега, одговорио је да зна за шта је оптужен, али да се не осјећа кривим за кривична дјела која му се стављају на терет.

- Знам и разумијем за шта сам оптужен. Не осјећам се кривим за ове злочине који ми се стављају на терет - рекао је првооптужени.

Његов син Михаил Јованов, такође, рекао је да се не осјећа кривим за дјела за која је оптужен.

Отац повријеђеног дјетета и брат првооптуженог Тодор Јованов изјаснио се, такође, да није крив.

Стефано Санино

Свијет

Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино

Оптужена Милка Едровска је изразила саучешће породицама погинулих, додајући да зна њихову бол и нагласила да се не осјећа кривом, пренијели су скопски медији.

Окривљени Огњан Георгиев навео је да не зна зашто је оптужен, као и зашто се налази у суду, додајући да се не осјећа кривим.

- Пензионер сам и било какво кривично дјело за које се теретим је самим тим застарјело. Нисам крив и требало би да будем слободан, а вјероватно сам оптужен да бих био у броју, да нас буде више. Након излагања мог адвоката, желим да суд то узме у обзир и донесе одлуку да будем ослобођен - рекао је Георгиев.

Љупчо Стаменков се, као и остали оптужени изјаснио да не осјећа кривицу и да не зна зашто се против њега води поступак.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Желимир Петковић осумњичен за силовање у Бањалуци!

Бивши градоначелник Кочана Окривљени Николчо Гоцев је одбацио кривицу, као и Ратко Димитров.

Кривицу су негирали и Николчо Илиев, један од бивших градоначелника Кочана, Љупчо Папазов, такође некадашњи градоначелник, Јане Јанчевски, Лазар Захаријев, Ивица Грозданов, Мартин Ђорђијев, који је био дио обезбјеђења и Стојанчо Димитриев.

Бивши директор Дирекције за заштиту и спасавање и садашњи министар Беким Максути рекао је да се не осјећа кривим и сматра да је оптужница политички мотивисана, а докази правно неосновани.

И оптужени Џеват Селмани, Љупчо Грнчиштанов, бивши министри економије Ваљон Сараћини и Крешник Бектеши су се изјаснили као невини.

bozic jelka pokloni pixabay

Занимљивости

Вјерује се да ако на ових 5 датума окитите јелку, пратиће вас срећа, љубав и богатство цијеле године

Џеваир Камбери, Шофкет Хазари и Зоран Николовски, Беким Хаџиу, Арлинда Касапи, Миле Ампов, Блашка Ефтимова, Весна Кузмановска Размена Чекић-Дуровић, те власник агенције за обезбјеђење Рубикон, Александар Начев такође не осјећају кривицу за кривична дјела за која су осумњичени и оптужени.

Правна лица "MMMM Cafe LLC", "Rubicon Securities" и "Venci Project" изјавила су да не признају оптужницу.

Сви су, током изјашњавања, изразили најдубља саучешћа породицама страдалих.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Ми не блокирамо, већ бранимо Српску од напада

Суђење за пожар у "Пулсу", који се догодио 16 марта ове године, почело је прошлог мјесеца и ово је друго рочиште.

Подијели:

Таг:

Кочани пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

Регион

Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

1 ч

0
Руски научници тврде: Ускоро ћемо живјети до 120 година

Наука и технологија

Руски научници тврде: Ускоро ћемо живјети до 120 година

1 ч

0
Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

Свијет

Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

1 ч

0
Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Лијепе вијести: Након вишедневне потраге пронађен пас Флопи

1 ч

0

Више из рубрике

Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

Регион

Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

1 ч

0
Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

Регион

Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

4 ч

0
Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор

Регион

Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор

4 ч

1
Сарајево смог магла

Регион

Гушимо се у смогу: БиХ на врху листе међу земљама Балкана са загађеним ваздухом

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner