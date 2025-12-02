Logo
Вјерује се да ако на ових 5 датума окитите јелку, пратиће вас срећа, љубав и богатство цијеле године

02.12.2025

14:43

Вјерује се да ако на ових 5 датума окитите јелку, пратиће вас срећа, љубав и богатство цијеле године

Избор датума за кићење јелке зависи од многих ствари, традиције, обичаја, али и вашег расположења.

Неки воле да осјете дух празника већ с првим данима децембра, док други чекају посебан датум. Ускоро почиње "новогодишње лудило" које подразумијева празничну еуфорију у пуном сјају.

Поједине породице се већ припремају за украшавање јелке, док неки чекају да дође крај године како би украсили новогодишње дрвце.

Стручњаци езотерије тврде да је веома важан датум украшавања јелке. Да бисте привукли љубав и благостање у свој дом, обратите пажњу на ове посебне датуме…

18. децембар – Уочи Светог Николе

Сматра се да је овај датум право вријеме да окитите јелку. Украшавање јелке на овај датум привлачи просперитет и финансијску стабилност у кућу и живот. Идеално је да поред јелке ставите по неки ситни поклончић за дјецу који ћете назначити да је од Светог Николе. То ће читавој атмосфери дати додатни празнични карактер, пише Стил.

6773d38f8ecaa Јелка

Савјети

Мини јелка за новогодишњу трпезу: Потребна вам је само флаша и мало украса

22. децембар – Дан зимске солстиције

Ако сте уморни од животних проблема и невоља, идеално би било да јелку украсите баш 22. децембра. Они који вјерују у езотерију кажу да ће овај датум донијети благостање и заштиту вама и породици током читаве године.

24. децембар

Пошто је ово вече Бадње вече по грегоријанском календару, сматра се за вријеме чуда. Вјерује се да ово вече треба да оките јелку они људи који имају башту или повртњак и на тај начин да привуку богату жетву за прољеће и љето, здравље и хармонију у својој породици.

25. децембар – католички Божић

Четврта опција је да јелку окитите баш на дан Христовог рођења, тако ћете привући благостање, здравље, срећу и љубав у свој дом.

28. децембар

Вјерује се да ће они људи који јелку оките 28. децембра заштити кућу од зла. Добро је овог дана очитати молитву за здравље читаве породице.

