Шпанија донијела историјске реформе: Кућни љубимци су сада чланови породице, не имовина

Шпанија је управо усвојила нови закон по коме се кућни љубимци сматрају законским члановима породице, а не власништвом!
Према писању листа "The Patriot - News", нови шпански закон сматра човјекове животињске пратиоце бићима која имају осјећај, а не имовином, што значи да ће се осјећања и добробит кућног љубимца узимати у обзир током свих судских поступака у земљи. Шпанија је 2022. године званично промијенила своје законе тако да се љубимци више не третирају као предмети, а ова промјена већ мијења начин на који судови рјешавају спорове, од развода до плаћања дугова. Звучи једноставно, али сада се кућни љубимци законски сматрају осјећајним бићима са потребама, емоцијама и сопственим мјестом у породици.
Одлука шпанских власти није била брза: групе за заштиту животиња годинама су инсистирале на ажурирању Шпанског грађанског законика који је третирао животиње исто као телевизоре или кауче. Иако су други закони у Шпанији и широм Европе већ признавали животиње као осјећајна бића, Грађански законик је заостајао за тим. Када је Конгрес коначно одобрио реформу децембра 2021. и она је ступила на снагу почетком 2022. године, ускладила је правни систем земље са начином на који људи заправо поступају са својим животињама.
Реформа шпанског Грађанског законика званично је објављена у службеним актима и постала је у потпуности активна. Законодавци очекују да ће нови закон средити много тога, јер Шпанија има висок број власништва над кућним љубимцима, а око 30.000 брачних парова са кућним љубимцима разведе се сваке године, не рачунајући ванбрачне заједнице и невенчане парове који се разиђу. До ових промјена, само је регистровани власник имао предност у споровима око старатељства, а сада судије морају да размотре шта је најбоље за животињу.
Према новим правилима, кућни љубимци третирају се са истом озбиљношћу као и други чланови породице када брачни другови крену својим путевима. Судије морају да размотре животну ситуацију, финансијску стабилност, дневну рутину, па чак и присуство дјеце. Пошто дјеца често имају јаку везу са кућним љубимцима, судови могу бити склонији партнеру који има примарно старатељство над децом. Ова идеја одвијала се прије него што је закон ступио на снагу. Један судија у Мадриду додијелио је заједничко старатељство над псом невјенчаном пару који се растао. Пас сада проводи мјесец дана са сваком особом из бивше везе и обоје су законски одговорни за бригу о њему. Случајеви попут овог некада нису били неуобичајени, али се сад очекује да буду масовнији.
Закон такође спречава парове да продају животињу током развода, осим ако се оба партнера не сложе. Заједничко старатељство може бити одбијено када постоје докази о породичном насиљу, злостављању животиња или пријетњама кућном љубимцу. Ако неко пронађе изгубљену животињу, мора је вратити власнику, осим ако постоје знаци занемаривања или злостављања.
Једна од других великих промјена је крај третирања животиња као имовине. Љубимци и домаће животиње више се не могу заплијењивати ради покривања неплаћених дугова. Закон о хипотеци прописан је тако да животиње које се користе у сточарству не могу бити укључене у хипотеку.
Други дио реформе бави се тиме шта се дешава када неко плати за бригу о повријеђеној или напуштеној животињи. Ови трошкови могу се надокнадити чак и кад прелазе вриједност животиње. Ако кућни љубимац угине или претрпи озбиљну физичку или психолошку штету због неког другог, власник и свако ко живи са животињом може добити надокнаду за емоционалну штету.
Адвокати који раде на правима животиња називају реформу великим кораком, а многи Шпанци је одобравају. Неки вјерују да ће она помоћи у смањењу броја напуштених животиња, којих је око 200.000 годишње. Пошто се кућни љубимци сада препознају као породица умјесто као власништво, људи би морали двапут размислити прије него што их се одрекну.
У Шпанији и даље постоје неслагања око неких питања добробити животиња, као што су борбе бикова, али ова промјена показује да се ставови према животињама мијењају.
