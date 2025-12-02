Logo
Људи све чешће каче врећице цимета на улазна врата: Вјерује је да им доноси благостање у дом

02.12.2025

09:38

Коментари:

0
Људи све чешће каче врећице цимета на улазна врата: Вјерује је да им доноси благостање у дом
Фото: Unsplash

Све више људи тражи мале трикове који чине дом пријатнијим и пуним позитивне енергије. Један од најновијих трендова стиже из обичне кухињске зачинске полице, али његови ефекти наводно сежу далеко изван мириса који шири.

Упитању је једноставан предмет мала платнена врећица са циметом, која се поставља на улазна врата. Иако дјелује скромно, многи тврде да њен утицај на атмосферу у кући и расположење укућана може бити изненађујуће снажан.

Пракса са циметом све популарнија

Зашто је ова пракса са врећицама од цимета поста популарна? Одговор се може наћи у комбинацији традиције, психологије и једноставних ритуала који доносе осјећај контроле и благостања.

Пријатан мирис: када окачите врећицу са штапићима или прахом цимета на врата, сваки пут када се врата помјере, мирис се њежно ослобађа и испуњава простор топлом и пријатном атмосфером.

Привлачи позитивну енергију: према многим народним вјеровањима, улаз у кућу није само мјесто гдје пролазе људи, већ и енергија. Зато цимет на вратима дјелује као природни амајлија: помаже у привлачењу позитивних вибрација и блокирању негативних.

Симбол просперитета: у различитим традицијама цимет је повезан са обиљем, просперитетом и срећом. Због тога многи препоручују да се врећица окачи на почетку мјесеца, годишњег доба или године.

Неутралише непријатне мирисе: осим топлог мириса, цимет има способност да упија непријатне мирисе. Иако не замјењује темељно чишћење, врећица помаже да улаз буде свјежији, посебно у становима гдје врата воде директно на ходник, преноси Ретросариамкд.

Како припремити своју врећицу са циметом:

Напуните платнену врећицу са 2-3 штапића цимета.

Добро је затворите концем или траком.

Окачите је на кваку, рам врата или на љепљиви кукицу.

Обнављајте сваких 30-45 дана како би мирис остао интензиван.

